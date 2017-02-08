蘋果新總部蓋六年將完工 「完美地像幅精細畫作！」

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）蘋果（Apple）公司估計耗資50億美元（約1552億台幣）在加州庫帕提諾（Cupertino） 打造全新總部。外型如太空船一般的總部是創辦人賈伯斯（Steve Jobs）最後遺作，按原訂計畫早該在2015年就完成了，卻因蘋果凡事追求完美的品牌精神，進度大延宕。

新總部完工後，預期能容納1.42萬名員工。主建物外層以世界最大的弧形玻璃帷幕覆蓋，周遭栽植上千樹木形成天然綠色屏障。但特殊的外型不是讓工程拖延的主因。

蘋果把偌大建築物當成iPhone來設計，不能有任何瑕疵。根據路透社報導，蘋果內部建築小組立下嚴格的設計規則，絕不放過任何小細節。例如，玻璃帷幕上不能有任何管線、通風口外露，甚至訂定長達30頁的守則規範特殊木料的使用方法。

又如，一般建物建造時可有1/8英吋的容許誤差，但蘋果要求更嚴謹，連看不到的地方也得遵守。但這樣的敏銳要求，跨領域適用到範圍更大的建築，有時等同不切實際。

路透社採訪一位前建築師表示：「設計手機時，你可以要求誤差降到最小。但你絕不能用同樣標準蓋房子，門會卡住。」

「蘋果連看不到的部分也重視」，一位前任建築經理補充。例如，要求天花板用的大片打磨水泥正反都要平整無暇，跟iPhone的音效插孔一樣。連門廊、門把的設計都要求細節，讓承包商頭痛不已。內部設計小組和建築師往往花數個月交涉小細節，做到完美後又造成骨牌效應，影響到其他建物設計。

地方承包商Brett Davis透露，工人為了避免破壞裝潢的細密建料，施工時全程帶著手套。Davis開玩笑地說：「總部完成的時候，大概整棟上下只找得到賈伯斯的指紋。」他形容蘋果新總部就像幅「不能碰觸的精美畫作」。Davis總結：「完工後非常值得一看，當然，前提是他們願意讓你進去。」

蘋果在2011年宣布建造新總部，但施工一再拖延，目前看來最快今年春才有望完工。