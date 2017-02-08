台北國際書展新風貌 公民書區成最大亮點

由文化部主辦的2017年「第25屆台北國際書展」今（8）日上午在世貿展覽館隆重展開，副總統陳建仁及文化部長鄭麗君親臨開幕典禮，鼓勵華文創作及出版，藉由書展讓世界各國看見臺灣、認識臺灣，同時也希望民眾可前來書展參觀，共同享受閱讀的美好！

陳副總統致詞時表示，閱讀不但能豐沛生活，也能滋養心靈，同時提供深入且完整的資訊及知識，儘管科技日新月異、載具推陳出新，不論是電子書、AR、VR的崛起，新的傳播形式不斷改變人們的閱讀體驗，但其提升心靈的本質不變，期許所有國人都能養成讀書的習慣，未來，政府仍將持續推動閱讀，希望讓每個人都沉浸在閱讀的幸福中。

文化部長鄭麗君表示，書展是一年一度思想的交流盛會，希望大家能共享閱讀的美好，透過書展讓優秀的作品面向世界，也把世界的好書帶給臺灣的讀者。今年一開春，很開心看到臺灣的書市上依舊出版了許多優質圖書，一點一滴累積臺灣對世界思想和知識的貢獻，並分享了自己的隨身書單，包括何敬堯的「妖怪臺灣」、賴慈芸的「翻譯偵探事務所」、紀大偉的「同志文學史」，都讓人愛不釋手，非常感謝作者及出版社的耕耘，讓臺灣土地上美好的故事，能夠讓世界閱讀。

今年台北國際書展推出五大改革，包括與出版業共體時艱而降低展位費用，延長開展時間提供更多活動讓民眾參與，另亦規劃城市在閱讀活動，將閱讀的場域，從書展內延伸到書展外。展區內更首創「公民書區」，藉由獨立書店、獨立出版及NGO團體的共同合作，將具有多元、創新、臺灣精神的出版品呈現給民眾，同時也規劃「閱讀共享休息區」，除提供民眾休憩外，同時也分享臺灣書店的歷史，希望在書展的每個角落營造閱讀的氛圍，提供民眾一個能夠享受閱讀的環境。

精彩豐富的書展於今天正式展開，開放18歲以下免費參觀，18歲以上學生憑學生證半價優惠，歡迎學校老師帶領學生至書展校外教學，亦歡迎全國民眾至書展參觀特展及購書，重溫書本及閱讀的美好。