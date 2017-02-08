逢甲黑心湯圓用工業染料 民眾吃了兩年！

（台灣英文新聞／朱明珠 台中報導）元宵節將至，台中市政府衛生局昨（7）日查獲西屯區「逢甲客家湯圓」使用工業染料製作紅湯圓，衛生局當場將不明粉末、紅湯圓成品及餘料計2200公克全數查扣，要求不得再販售，並由地檢署進行後續偵辦。

衛生局說明，此次抽驗市售湯圓，發現在西屯區「逢甲客家湯圓」店家抽驗的「紅湯圓」，檢出「法規外煤焦色素Rhodamine B鹽基性桃紅精」工業染料；衛生局立即透過「檢警衛食安平台」，2月3日由台中地檢署指揮保七總隊第三大隊第二中隊，會同食藥署中區管理中心及衛生局人員，共同於該店家後方製作處，查獲不明紅色粉末50公克、紅湯圓成品一包1900公克，及紅湯圓餘料250公克。

顧姓負責人坦承約1至2年前開始使用此紅色粉末，於節慶時自製湯圓供自家店面烹煮湯圓甜品使用，但不知是工業染料；衛生局再追查，該紅色粉末是由上游購自東區慶裕有限公司，據該公司何姓負責人表示，約4至5年前確實有進工業染料Rhodamine B鹽基性桃紅精，主要販售給相關業者作為雕花染色用，非供食品用途，後因食安事件頻傳就不再進該產品販賣；經現場稽查結果未發現該工業染料。

「鹽基性桃紅精」是工業染料，若人體接觸過量可能造成肺部、喉嚨、鼻子與腸胃道黏膜的刺激與不適；因其易被違法使用添加在製作糖果、蛋糕或壽桃、麵龜、湯圓等食品染色。

呼籲消費者應儘量避免選擇色彩鮮艷或是著有奇異色澤的食品，對於加工食品做選擇性食用並節制食用量，選擇有商譽品牌的食品較有保障，若有標示不明或非法定色素者請勿購買。

台中市衛生局長呂宗學表示，業者使用非法色素產製食品，涉違反食安法第15條第一項第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」，可依同法第49條涉及刑事責任移請檢調偵辦；呼籲食品業者應依食安法第18條使用範圍暨限量標準合法使用食品添加物，共同維護市民飲食健康。