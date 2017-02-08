2017愛你一起 浪漫老爺 情人節專案

Hotel Royal-Nikko Taipei台北老爺大酒店為您策劃感人溫馨傾訴濃情蜜意的情人節。在台北老爺您可以坐看窗外璀璨華麗燈火恰好與這兩情相悅情意濃的美好時刻相互輝映，為兩人的浪漫夜晚更加升溫。我們精心準備由五星級主廚親自設計的美味豐盛佳餚，和您一起見證甜蜜愛情並創造專屬您們兩人的幸福時光。

Nakayama中山廳奢華絕美2017浪漫情人套餐，先以水果餐前酒以及鮮魚、牡丹蝦等鮮美生魚片為這美好夜晚揭開序幕；煮物為您安排香氣獨具、口感十足的帆立貝時蔬；強肴則選用精緻高檔的香煎牛排佐菌菇再搭配其他各樣美味日式佳餚如酥炸明蝦、日本產地直送的鰆魚味噌燒等。最後獻上情人節象徵甜蜜濃情化不開的巧克力蛋糕將濃濃愛意化為口中甜蜜，為這溫馨浪漫夜晚劃下完美幸福句點。

Le Café咖啡廳每日以新鮮海味，輪番推出多款精選生魚片、鱒魚及鮭魚等，另有螃蟹、鮮蝦、中卷等極品海鮮，以川燙或清蒸方式呈現，保留海鮮的清甜滋味。更精心推出多款經典料理，如：鮮嫩多汁的Prime肋眼牛排、外脆內酥軟的戰斧豬排。此外還推出多元異國料理，讓您情人佳節夜晚精彩豐富。

除了豐盛美味餐點外，Le Café咖啡廳以及中山廳皆有大面積對外玻璃窗，浪漫景緻盡入眼簾。中山北路綺麗璀璨的夜景伴著老爺經典迷人的手工甜點：夏威夷果仁蛋糕、起司蛋糕及麵包布丁，口感清甜不膩、外型細緻精美，讓您藉這天時地利人和的良辰美景對另一半許下愛的諾言！