台鐵與台灣喔熊合作推出新款「喔熊組長」便當 主打健康美味

交通部觀光局超級任務組「喔熊組長」再度與台鐵局合作，這次是在新年度推出與「喔熊組長」同名的便當，首波於2月8日試賣50個，並配合觀光節於2月9日正式開賣。

觀光局表示，喔熊組長新年度特別再與台鐵局餐旅服務總所合作研發台鐵便當新菜色，主打健康美味。觀光局說，喔熊組長台鐵便當是以Q彈營養的「黑紫米」為基底，搭配象徵雞年的雞蛋，以及雲林名產花生全程手工製作，以少油、少鹽的調理方式，讓旅客除了享受美味外，也能吃得清爽無負擔。

台鐵表示，喔熊組長便當有「喔熊梅花燒肉」及「黑米珍菇蔬食」2款新便當，其中「喔熊梅花燒肉便當」採用上等梅花豬肉為主菜，先將梅花肉綁線定型，加醬油炸封汁，另使用秘汁滷製，冰存後切片入菜；副菜嚴選雲林特產土豆仁，另配以花椰菜、紅彩椒、玉米筍、四季豆、海苔絲及滷蛋等。

台鐵說， 「黑米珍菇蔬食便當」特選濁水溪沿畔盛產之黑米為主食，香Q可口，營養豐富；搭配杏鮑菇、美白菇、洋(蘑)菇、香菇、百頁滷豆腐及各式季節時蔬、菇類及蔬菜，富含多醣體及葉綠素，為素食顧客提供了營養與美味兼具的選擇。

喔熊組長便當的販售地點為台鐵台北車站1樓西3門台鐵夢工場，2月8日(週三)限量試賣50個，打出8折優惠，特價每個80元，2月9日觀光節慶祝大會特價每個80元，限量100個，2月10日起恢復原價100元，每日上午10時到下午1時限量100個售完為止。