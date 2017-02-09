〈時評〉林美珠以法律或溝通來面對一例一休？



林美珠接掌勞動部，她上任後的首要挑戰，就是面對一例一休勞基法上路後，所產生的種種後遺症，讓台灣的勞動市場可以健全發展、企業得以永續經營，更是重中之中。



勞動部負責勞工事務，台灣勞工人數高達數百萬人，可謂行政院最重要的部會之一，而且，台灣勞動力的安排與各項計畫，直接影響到整體競爭力。衡諸以往，從昔日的勞委會，到現在的勞動部，首長背景多數與勞工有關，不像林美珠。



因此，林美珠的人事安排，外界關注她的背景，更質疑她是蔡英文總統的表姐，有內舉不避親的嫌疑。其實，若是一位優秀人才，就算是重要政府官員的親人，大可不用避嫌。



如同行政院發言人徐國勇在公布人事時，強調是借重林美珠的法律及溝通能力，不過，若是面對勞基法的爭議，林美珠不知會著重法律面或溝通面，因為這將會產生截然不同的結果。



學法出身的人，往往是法匠思維，一切講究依法論法，尤其是在公務體系打滾愈久的人，這項觀念更根深蒂固。以新上路的勞基法來說，可謂是最難執行的法規之一，林美珠若均要依法辦事，將缺乏彈性，失去模糊空間，企業肯定苦不堪言。



但林美珠在面對勞基法時，大可拿出她善長溝通的一面，就有機會扭轉整個局勢。因為截止目前為止，企業不斷發出希望增加彈性工時的聲音，勞工也盼能多上些班、增加一些收入，林美珠不妨能扮演中間溝通橋樑，提出勞基法的配套措施，將能使勞基法修正後的美意更加完備。



現在林美珠確定出掌勞動部，面對勞基法的瓶頸，是要拿出法律人的冷酷無情，還是廣納建言的協調者角色，將牽動著她成為勞動部長的成敗。



（作者李平華，資深媒體人）