〈時評〉Uber事件 三輸局面

Uber宣布暫停在台灣的服務，會走向這一步，沒有絕對的對或錯，但結果對台灣運輸產業和共享經濟的發展來說，包括業者、消費者和政府在內，已經是一個三輸的局面。



交通部對Uber重罰，總計包含11張裁處書、合計2億3100萬元罰鍰，並請北市商業處撤銷登記；Uber於是正式宣布，從2月10日起，暫停在台灣服務，包括Uber Taxi的計畫也將終止。



對政府而言，其實對於Uber合法化與否，一直承受極大的壓力，但政府站在執法立場上，一切就是必須符合法規，包括Uber是否取得職業駕駛人的執照，才能提供消費者安全的乘車環境，以及Uber要不要在台納稅，形成公平競爭，在法律上沒有模糊空間。



就消費者立場觀察，在意的是安全、價格、便利與舒適性，儘管Uber在台營業一直不被政府認可，但價格上確實比計程車更具競爭力，而且Uber的車輛控制在一定年限內，搭起來也較舒服，加上透過行動載具方便叫車，使得Uber受到不少人青睞。



另方面，這次Uber暫停在台灣營業後，計程車業者又再度獨大市場，消費者的選擇性減少，未來計程車業者若要漲價，恐怕短期之內也看不到其他類似替代的商品，這對市場自由競爭不見得是好事。



站在Uber的角度，是透過科技發展出來的商業模式，將自己視為一個網路上的媒介平台，這種共享經濟的型態，未來只會愈來愈多，例如，專門訂民宿的Airbnb，也是類似的概念。而在政府對Uber祭出重罰後，各界也好奇Airbnb的未來走向。



科技變化是快速的，法律變更卻是牛步化的，一旦法令規章跟不上時代潮流，反而會限縮各種發展的可能性，Uber在全球或台灣的發展歷程，就是一個很好的例證。



Uber暫停在台營運後，獲利者到底會是誰？



(作者李平華，資深媒體人）