「2017臺灣燈會」在雲林 交通管制導覽看過來

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「2017臺灣燈會」將於今（7）日正式於雲林登場，此次燈會分成虎尾主燈區2月8日至19日和北港燈區2月7日至19日，為避免附近交通癱瘓，2個燈區均規劃2層交通管制措施，呼籲各地參加賞燈活動民眾盡量搭乘大眾交通前往，並遵守交通指引。

雲林縣警察局表示，虎尾主燈區第1層(行人徒步管制區)沿主燈區、農博公園及高鐵雲林站周邊道路進行管制，第2層(憑證進出管制區)沿虎尾鎮學府一路、永興路、虎興南路、清雲路、學府東路等。

圖為虎尾主燈區交管示意圖。（警方提供）

北港燈區第1層沿北港鎮水道頭燈區週邊道路進行管制，第2層沿義民路、朝天宮圓環、中山路、防汛道路、民生路等。第1層管制區於燈會期間全天禁止車輛進入，第2層管制區平日自14時後實施，星期五及例假日則提前至10時實施，只准領有通行證及停車證之當地居民與工作人員能進入。

圖為北港燈區交管示意圖。（警方提供）

內政部警政署特別呼籲各地參加賞燈活動民眾，儘量搭乘臺鐵、高鐵、公車及接駁專車等大眾交通工具前往；在燈會活動期間，請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並遵守各路口員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

詳細交通資訊可上2017臺灣燈會官方網站及內政部警政署全球資訊網規劃行程。