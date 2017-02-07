嘲諷預言已成真  南方四賤客停畫川普

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）「南方四賤客」作者Trey Parker和Matt Stone表示，他們不會在未來的漫畫中嘲諷任何政府官員，因為「諷刺預言已成真」，川普讓他們學到教訓了。

前兩季「南方四賤客」內容都圍繞在剛上任的全球焦點川普，漫畫繪製了一個人物小學老師葛屁Mr. Garrison和相似情境，嘲諷川普的所言所行，但Parker和Stone決定以後不再這麼做，Park在澳洲一場《ABC新聞》的訪問時說，「他們(政治人物)已經開始實現那些你在漫畫裡畫的東西，這可不是好玩的事。」

最新一季的第一集是過去十年來收視率最高的一集，Parker和Stone的漫畫內容嘗試追蹤每週的選舉進展，但評價兩極，Parker說，「這很棘手，因為諷刺預言正慢慢發生。」

他說，「上一季我們試著想透過漫畫嘲笑那些滑稽的選舉言行，但我們再也做不下去，所有事情都真實發生，比我們所能想到的還要荒謬」，「所以我們決定放棄，不再畫政治人物，讓他們去做他們的『笑話』，而我們做我們的。」

「南方四賤客」在先前的作品中曾描述川普和希拉蕊分別是「巨大灌腸器」(Giant Douche)和「大便三明治」(Turd Sandwich)，劇情描述南方公園小學舉辦動物吉祥物選舉，兩個候選人正是「巨大灌腸器」和「大便三明治」，校方強迫每個學生都要參與投票，不投票的學生會被驅逐出南方公園。

Stone表示，讀者常稱讚他們取得很好的素材，「就好像我們十分開心這些現象發生，但實際上則不然。」