林宥嘉新婚滿月人夫 甜蜜做餅給愛妻品嘗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）林宥嘉於上個月7日宣布正式登記結婚，正式升格為人夫的林宥嘉今（7日）出席喜餅業者新品上市發表會，林宥嘉面帶幸福笑容，與師傅一同親手製作手工喜餅要給愛妻品嘗。平常根本不下廚的他，這次為了愛妻，努力想要展現自己的愛意。而談到婚宴進度，林宥嘉表示目前都在積極籌備中。

林宥嘉擔任活動嘉賓，在今日活動現場與奇華師傅共同手工製作中式喜餅，使用自己與老婆丁文琪可愛的Q版餅模。調皮的他還現場獻唱情歌給師傅，並從後面浪漫「熊抱」，惹得師傅一陣臉紅。被問到何時舉辦婚宴？他說到，結婚真的有很多繁瑣的程序跟環節，正在趕進度中，目前進度就到「試吃喜餅」的階段，加上婚禮籌備的程序跟細節很多，工作佔據不少時間，如果有確定婚期，一定會讓大家知道。

擁有近80年歷史的香港奇華餅家本次推出的這款新品「金悅喜禮盒」內有經典的中式大餅-日頭餅，以及多款精巧手工西餅，外盒以胭脂紅色襯托清雅的蓮花圖案作為主題，打造內在口感香甜不膩，外觀純潔、高雅大方喜餅禮盒，兼顧長輩和年輕人的口味。

林宥嘉表示「結婚真的是人生的一個大事。所以每一對新人在選擇喜餅上也都會相當仔細認真。奇華餅家是個歷史悠久的品牌，不僅食材頂級，他最喜歡的是堅持用傳統手工製餅的精神。」

奇華餅家為了回饋消費者，與大家一同分享這份喜悅，於活動期間2017/2/7至3/31，上活動網站參加奇華愛情故事網路活動，就有機會抽中金悅喜禮盒及專屬愛情影片。還有，於奇華各大百貨門市購買嫁喜禮盒系列滿額，就有機會獲得林宥嘉巡迴演唱會門票2張或奇華1,000元等值商品，希望大家除了享受奇華用心傳承的婚嫁美味之外，‎能夠前往小巨蛋與林宥嘉一同感受結婚的幸福與喜悅。