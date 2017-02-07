美研究：PM2.5 增加女性老年癡呆風險92%

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）一項由美國南加州大學進行的研究證明，空氣汙染會加速腦部老化，而長年暴露在PM2.5環境下的女性，罹患老年癡呆的風險又比常人高。

這篇研究發表在《轉化精神病學》(Translational Psychiatry)最新一期期刊。

紐約時報報導，該研究樣本為3,647名年齡介於65~79歲的女性，科學家透過交叉比對問卷及美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency）公布的年度空汙數據，分析這群女性自1995年到2010年間認知能力的變化。

研究指出，長期處在高濃度細懸浮微粒 (一般所說的PM2.5）的環境下, 老年女性認知功能下降、罹患癡呆症的風險分別增加81%及92%。其中，若女性本身又帶有失智症基因ApoE4，致病風險更躍升到295%（註：一百人中大約會有兩人帶失智症致病基因ApoE4）。

PM2.5從口鼻中進入人體，接著侵入大腦。研究其一作者Caleb Finch表示：「腦細胞把人體吸入的懸浮微粒當成侵入者，連帶出現發炎反應，長時間就會惡化、刺激阿茲海默症發展。」

Finch 補充：「儘管空氣汙染和阿茲海默間的聯繫算是科學上新興發想，我們目前掌握證據證明空汙和菸草一樣，對老化大腦有害。」

《紐時》指出，這項研究特別適用在中國，尤其中國老年人口的數量、成長速度都是世界上數一數二。根據世界銀行截至2015年的統計數據，中國14億人口中，65歲及以上者佔10%。