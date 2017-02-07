疑2012大選非法集資  前法總統薩科齊面臨調查

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）法國檢調今(7)日證實，前總統薩科齊(Nicolas Sarkozy)因在2012年總統大選時涉嫌非法集資，將面臨調查。

檢調指控，薩科齊涉嫌透過公關公司Bygmalion非法集資，以「超過競選開支上限」的罪名起訴他，總統大選競選開支上限為2,250萬歐元。

Bygmalion公司遭指控在競選期間將1,850萬歐元的金額記在薩科齊所屬的右翼政黨(當時為「人民運動聯盟(UMP)」)，而非他的競選團隊內，企圖把帳面數字縮小。

Bygmalion公司高層已承認有此項詐欺與錯誤帳款情事存在，接下來檢調將調查薩科齊本人是否知道此事，或是否曾參與這項決策。

過去只有一位法國總統因醜聞入監服刑，前總統席哈克(Jacques Chirac)在2011年時因在擔任巴黎市長時挪用公款並涉及背信，被巴黎法院判決有罪，入監服刑2年。

2015年就曾被檢調質疑此事，當時薩科齊說他不記得曾被告知帳目相關消息，並稱這項爭議十分荒唐，將責任歸諸於Bygmalion公司和「人民運動聯盟」。

薩科齊在去(2016)年11月20日共和黨(Les Républicains)舉行的總統候選人初選中，以20.6%的得票率出局。