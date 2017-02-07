香格里拉台南遠東國際大飯店

2017年2月7日－ 智慧化時代來臨，許多旅客規畫行程時會優先參考旅遊評價做功課，讓出遊更盡興。全球知名旅遊網站TripAdvisor最新發佈的2017年度調查報告指出， 香格里拉台南遠東國際大飯店連續第七年獲 旅行者之選獎 (The Travellers’ Choice 2017) 殊榮，名列「台灣前十大最奢華飯店」，為雲林、嘉義、台南及高屏地區 739 家飯店中唯一雀屏中選者，更同步獲譽全台「二十五大熱門酒店」 ！ 再次以香格里拉殷勤待客情與指標性國際服務品質大獲全球旅人青睞，蟬聯南部地區五星級飯店首選。

國際知名的「貓途鷹TripAdvisor」為全球最大的旅遊評論網站，平均每月觸及超過3億名來自世界各地的旅客；「旅行者之選獎」是TripAdvisor所能授予的最高榮譽，每年根據上一年度數千萬名全球旅客做出的點評，依其入住經驗、滿意度及價格進行評估票選，表彰獲獎單位上一年度的優秀表現以及在世界旅行者中極佳的口碑。獲獎者不僅是最具人氣的旅宿，更是累積大量旅人評價認證的優質酒店，對於自由行旅客而言，是規劃行程時的重要指標。

香格里拉台南遠東國際大飯店是台南唯一國際五星級連鎖品牌，飯店總經理凱德曼(Ross Miles-Cadman) 開心表示：「很榮幸連續七年獲得此項榮譽，非常感謝國內外旅客的肯定與支持！飯店即將於三月邁入八週年，儘管市場競爭激烈，飯店團隊將持續不懈並致力於提供台南最頂尖而傑出的品牌服務，讓旅客賓至如歸。」

「奢華典雅」、「絕佳住宿體驗」、「超棒服務」、「地理位置為城市中的瑰寶」、「台南旅行的美好回憶」、「不能稱之爲酒店－而該稱之爲體驗」…等卓越表現皆為飯店連續七年獲得全球旅客熱烈好評的秘訣。飯店位於火車站正後方，交通便捷，亦為府城至高地標建築，客房面積皆在15坪以上，為台南最寬敞舒適且坐擁極佳視野的選擇，於房內即可悠然俯瞰台南日夜美景。

香格里拉台南遠東國際大飯店全方位的規劃，為全球旅客提供絕佳的奢華住宿體驗。飯店於台南首創商務行政樓層「豪華閣」，備有全天候飲品及獨立會議室等尊榮服務，以提供商務旅客靜謐雅致的空間；近年來國內掀起親子旅遊熱潮，飯店更為親子賓客特別設計可容納250人的室內劇院型「假日親子電影院」、戶外兒童戲水池、親子遊憩區與「台南人私房地圖」變速腳踏車免費租借服務。不論是深度旅遊、商務行程或家庭輕旅行，入住即可感受台南源自天性的好客盛情，享受體貼溫馨的頂級服務，品味精緻旅遊美好時光！