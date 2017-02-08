反酒駕！ 美警威脅放小賈斯丁舞蹈

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）小賈斯丁(Justin Bieber)在試圖轉變形象後，變成被外界喜歡和討厭反應兩極的歌手，網路上更是喜歡拿他的歌來開玩笑，他的出生國加拿大與成名國美國更是如此。

小賈在超級杯開幕式表演完後，明尼蘇達州懷俄明市的警察隨後就在推特上推文表示，只要有人膽敢在這天酒駕被抓到，警方就會強迫他們在到監獄的路上「一路看著小賈斯丁的舞」。

好笑的是，不知道是真的害怕要看小賈斯丁的舞，還是大家都是奉公守法的好公民，超級盃開幕的週日晚上真的沒有抓到任何膽敢挑戰酒後駕駛的人。這則警方推特也罕見的被轉推超過一萬次，不只遠遠超過以前帳號受到關注的程度，更是搶佔了福斯新聞等媒體的版面。

美國網友也發揮創意，在轉推的時候誇大小賈斯丁歌聲、舞姿的恐怖之處，舉例來說，網友ＪJason就說，這樣的行為屬於「非尋常」且「殘酷」的刑罰，kcvinweho更進一步說，這樣的行為應為《日內瓦人權公約》(Geneva Convention)所禁止才對。

警察局長Paul Hoppe指出，之所以會做出比較不一樣的推特，是為了讓駕駛員在會心一笑之餘，真正停車去了解酒駕的疑慮。

關於小賈斯丁的玩笑其實在網路上已經玩很久了。2014年初，美國與加拿大舉行曲棍球賽，在美加邊境就出現了大大的廣告看板，上面寫著：輸家得小賈(Loser keeps Bieber)，加拿大以1比0擊敗美國後，看板變成一隻美國國鳥禿鷹掛著Belieber項鍊的樣子，旁邊寫著「有史以來最糟賭注」(Worst Bet Ever)，令人不禁莞爾。

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