全球網路安全日 中華電信協助守護網路資安

今年2月7日(二)為全球網路安全日，各國將以「著手改變─協力打造更安全的網路」作為主題響應全球網路安全日。鑒於資安議題日漸受到關注，不管是在企業或是個人，網路防護都是相當重要的議題，針對NCC與各部會成立之「iWIN網路內容防護機構」所提出的網路安全三步驟，中華電信「色情守門員、防毒防駭、上網時間管理」共同響應，協助消費者在網路世界裡，做好防護，保障資安。

網路安全守則第一步預防不良網站由中華電信把關

根據「iWIN網路內容防護機構」所提出的網路安全三步驟，第一步建議預防接觸不良網站，為防止兒少在不知情狀況下，誤點擊不良網站，接收到不良資訊；中華電信提供色情守門員，由HiNet機房系統直接設定，擁有完整的黑名單資料庫、有效過濾色情、暴力等兒少不宜網站。為因應家長需求，全新「色情守門員行動版」，手機不需安裝、下載任何軟體，由系統主動過濾不當網站，不影響客戶連線速度，也不佔用行動上網之頻寬，每月僅需50元，輕鬆為孩童的行動網路世界把關！

HiNet色情守門員網址：http://hicare.hinet.net/

另外，一般民眾可於電腦加裝HiNet防毒防駭服務， 包含兩大知名廠牌PC-cillin及諾頓防毒防駭，可阻擋勒索病毒惡意連線、偵測勒索病毒網站、監控惡意加密行為，並主動過濾未知病毒，阻擋間諜軟體傳送個資外洩，主動防護網路安全，大幅減少網路攻擊風險。即日起至106年3月31日申租HiNet PC-cillin三機版年/預繳方案享第一年1690元，可上網登錄免費拿500元7-11禮券，再抽全聯1萬元禮券; HiNet 諾頓防毒防駭三機版年繳方案，買一年送一年，合計二年費用只要1890元(原價3780元)。

HiNet防毒防駭網址： http://hisecure.hinet.net/

第二步申訴不良網站保資安網路守則要謹記

為防止兒童及少年接觸有害其身心發展的網路內容，「iWIN網路內容防護機構」提供相關申訴管道，供民眾檢舉！中華電信色情守門員也提供完善申訴檢舉通報機制，當家長發現到屬於兒少不宜的成人網站時，可透過「色情守門員」線上漏網申訴系統進行檢舉，當收到客戶申訴後，「色情守門員」24小時內可完成判斷該網站是否需受阻擋，並即時列入完整黑名單資料庫系統。除了可保護孩童身心安全外，也是保障家用電腦資安的重要步驟。

第三步避免網路成癮中華電信助家長規劃兒少上網時間

面臨網路世代所帶來的網路成癮症，是許多家長所煩惱且亟欲解決的；亞洲大學心理系教授柯慧貞團隊調查中小學生網路使用情形，隨年紀愈高，網路沉迷、網路成癮盛行率愈嚴重。國小學童高達64.6%以上常在家中上網，國中更高達92.6%。避免孩童網路成癮及防阻情色網站，HiNet提供「上網時間管理」服務，免安裝、免下載，可讓家長依實際需要，彈性安排電腦上網時段，預防網路成癮。