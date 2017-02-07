富邦NASDAQ-100ETF傘型基金 2/8開募 2/21掛牌

富邦投信繼2016年6月發行適合投資人做為長期核心資產的NASDAQ-100原股ETF後，明（8）日起將再募集槓桿反向型ETF—「富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金」，讓看好新經濟、新科技未來前景的投資人，可進而運用短期多空交易策略，做完整的新經濟布局。

富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金計有兩檔子基金，包括富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)及富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)，待募集完成後，預計於2月21日在臺灣證券交易所掛牌上市，股票簡稱及代號分別為「富邦NASDAQ正2(00670L)」、「富邦NASDAQ反1(00671R)」。

富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文指出，科技業是川普當選美國總統後唯一公開召集會晤的產業，此說明了美國科技產業之影響力及重要性，無論是民間消費、私人企業投資、就業率及薪資水準等經濟基本面條件，都扮演著無法被取代的角色。

廖崇文說，隨著互聯網應用與雲端計算更加普及，可以預見機器人、大數據、虛擬實境、人工智慧等應用將進一步改變經濟模式，預期軟硬體開發、半導體元件、電子商務、網路串流等相關產業亦將會持續扮演新經濟的領頭羊，加上美國基本面持續轉佳，以美國科技類股為首的NASDAQ-100指數後市潛力不容小覷。

另外，象徵新經濟的網路天王「FANG」代表Facebook、Amazon、Netflix、Google四家網路巨擘，同時也是NASDAQ-100指數之主要成分股，不論在業績成長或股價表現均獨領風騷。廖崇文表示，FANG這四家公司有幾個共同特點，最大的特點是他們並非完全取代舊經濟，而是將舊經濟的產品及服務模組化，利用對「用戶入口」的控制力，延伸出凌駕於傳統企業之上的能力，並透過實體產品、網路影片、內容或服務之提供，獲取巨大利益。