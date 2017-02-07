推動新南向 馬來西亞潛力大

（台灣英文新聞/李嘉 綜合報導）總統蔡英文上任後，積極推動「新南向政策」，並於年初宣佈今年邁入行動年，由經濟部設定三大階段交流國家，共18國，包含東協10國、南亞6國以及紐澳。

經濟部將其中六國規劃為首波對象，分別為菲律賓、印度、印尼、泰國、馬來西亞、及越南。

其中，馬來西亞為台灣第7大貿易夥伴，台灣亦是馬來西亞第6大貿易夥伴，雙邊關係一向友好。

今年一月中旬，經濟部國際貿易局局長楊珍妮及馬來西亞貿工部官員，在台北進行「第2屆台馬局長級經貿對話」，會中獲得多項共識，包括持續推動雙邊電子商務行銷、清真產業合作、深化藥物合作交流、推動電信服務業發展、以及自動化產業、金融與航太工業投資合作。

國貿局表示，今年將陸續在馬來西亞成立機械買主聯盟、商品行銷中心，並舉辦台灣形象展及台灣產業日等活動，以持續拓展台馬經貿交流。

馬來西亞駐台代表馮淑娟（Datuk Adeline Leong），駐台任職剛滿一年，期間致力於推動台馬雙邊關係。她受訪表示，馬來西亞相當歡迎台灣的新南向政策，也期待台馬之間在教育、經貿、及文化方面能發展更緊密的關係。

馬來西亞來台求學的學生人數佔境外學生的大宗，目前約有1萬6千人在台就讀，為新南向政策對象國家中最多者。

為因應新南向政策，今年教育部將擴增獎學金補助名額，其中，馬來西亞部分更將擴增一半名額，從20名提升為30名，希望藉此吸引更多馬來西亞學生來台留學。

另外，馬來西亞的清真食品產業因政府大力支持，在全球具有領導地位，清真食品認證制度方面更是先驅，在國際享有盛名。

馬來西亞駐台副代表及經濟處處長安瓦（Anwar Udzir）表示，馬來西亞穆斯林眾多，產品是否通過清真認證是促進台馬經貿的關鍵；台灣政府積極進軍東南亞國家，清真產業的進一步發展便顯得相當重要。