迷思！土雞蛋比洗選蛋營養和無污染？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）國人在選購雞蛋時常有著「色彩迷思」，覺得土雞蛋比一般白雞蛋的營養價值高，因此，即使價錢貴出許多，很多人還是願意購買土雞蛋。到底坊間傳聞中「土雞蛋較好」的說法是否正確？以及該如何挑選和保存新鮮雞蛋？

認為民眾在挑選雞蛋時，首選幾乎都是「土雞蛋」，因為普遍認為，土雞飼養於自然環境中，吃的都是天然食物，較少出現施打抗生素及生長激素等問題，產出的雞蛋品質自然會好一些。

相比一般養雞場生產的雞蛋，也就是「洗選蛋」，因採用專門的產蛋雞種和配合飼料，其營養價值可能不如土雞蛋。因此，即使土雞蛋價錢貴出許多，民眾還是選擇購買土雞蛋，讓老人、孕婦和孩子補充營養，但是不同種類的雞蛋，營養成分真有這麼大差別嗎？

根據中華民國養雞協會表示，這純粹是心理作用所致，蛋殼的顏色和蛋的內容、營養成分沒有關係，完全是雞隻品種不同而已。從營養的角度來看，即使不同品種的雞蛋所含有的特殊營養成分，民眾均可從不同食物中獲取所需營養。食藥署提供以下4個選購雞蛋的重點：

1. 沒有裂痕：挑選雞蛋時要注意其完整性，不能有一絲裂痕。

2. 外觀乾淨：蛋殼是否乾淨，沾有雞糞的蛋不要買。

3. 認證標章：建議購買有CAS優質蛋品標誌認證的雞蛋，這是國產洗選分級的新鮮雞蛋，皆經衛生檢驗通過後上市。

4. 保存期限：選購時注意生產日期及保存期限，適量選購避免久放不新鮮。

提醒民眾，雞蛋買回家後必須儲存在冰箱裡，並保持5℃或以下的溫度，才能抑制沙門氏桿菌等病菌在雞蛋內或蛋殼上繁殖。如果您選購的是洗選蛋，可直接放入冰箱儲藏；如果購買的是傳統散裝蛋，建議於放入冰箱前，請先用清水輕輕擦拭徹底清潔，不可大力沖洗，以免細菌經由蛋殼氣孔侵入。

另外，放進冰箱時，應以直立排列，將圓的一端朝上、尖的朝下擺放，可避免氣室中的空氣影響新鮮度。不論是洗選蛋或散裝蛋，建議在2週內食用完畢為佳。