「人類屠宰場」 特赦組織揭敘利亞監獄黑幕

（台灣英文新聞／蔡佳穎、李昱德 綜合外電報導）根據「國際特赦組織」今(7)日發布的最新報告，2011年9月到2015年12月內戰期間，在敘利亞高層政府的指示下，約13,000位反阿薩德政府的抗議份子在敘利亞一個惡名昭彰的監獄內被絞刑處死，作為敘利亞消滅反抗勢力的手段之一。

事實上，聯合國人權專員在一年前就曾指出，無論是人證還是物證皆已明確顯示，成千上萬人被拘禁在政府的監獄裡，在監禁的過程中更是有「大規模的死亡」情事發生，國際特赦組織的報告更不是空穴來風，而是在訪問84名被拘禁者、監獄守衛、軍事法官以及監獄相關人員，在調查超過一年後得出的結果。

這份名為「人類屠宰場：敘利亞Saydnaya監獄大規模絞死與屠殺」的報告，史無前例揭露了敘利亞政府秘密執行的酷刑，根據報告，在2011至2015年間，約有13,000人在大馬士革的Saydnaya軍事監獄裡，被政府秘密且有計畫地虐待或餓死，為掩人耳目，屍體通常在每週二凌晨或黎明被埋葬在大馬士革郊區兩座大型墳場。

根據受訪者描述，每週會有一至兩次約20至50人從不同大樓被帶走，有些人會被告知他們將被移監到普通的平民監獄，但卻是帶至地下室，以2到3個小時一次的頻率受到毆打跟虐待，最後在軍事法庭受審時只會有2至3分鐘的時間，法官即作出死刑判決，他們的屍體會被帶至附近的Tishreen軍事醫院，並通常會註記為呼吸道疾病或心臟衰竭，並掩埋在多個城鎮的軍事用地上。

報告估計，總計遇難者數量約5千至1萬3千人，受刑人在被處死前會接受2至3分鐘的聽證時間，死刑會由國防部長簽署，而國防部長正是總統阿薩德指派的，報告的作者Nicolette Waldman說，「這根本就是政府的屠殺政策。」

儘管這項數據自2015年底之後就很少有更新，因為受訪提供資料的警衛與監禁者已無法再得到內部消息，但國際特赦組織仍然認為，他們沒有理由相信政府已經停止了這些戰爭罪、反人道罪罪行，Waldman說，「我們完全不能期待這類虐死行刑的案件會停止，我們相信這類事件在今天都還持續發生」，且從報告出爐至今該組織已經多次聯繫敘國政府，仍未收到任何的答覆。

除了直接的死刑外，國際特赦組織也在報告中指出，大概有超過1萬7千人因為缺乏飲食、醫療，甚至受到虐待而死亡，這些都是在2011年與2015年之間，反阿塞德勢力起而抗爭後出現的數字。

然而，敘利亞官方長期否認一切違反人道殺害或迫害的指控。