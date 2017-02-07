硬槓聯合國 以色列表決通過屯墾區合法化

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）以色列國會昨（6）日以60比52的結果通過一項爭議性的《規範法案》，合法化他們在約旦河西岸建立的屯墾區。

屯墾區是甚麼？

以色列在1967年六日戰爭後佔領了約旦河西岸、東耶路撒冷及戈蘭高地，以補貼形式策略性地鼓動人民遷入上述佔領地，建立屯墾區。

美國CNN報導，根據以色列中央統計局2016年九月的統計數據，目前單是約旦河西岸一帶就有162個以色列屯墾區，超過42萬人居住於此。這些屯墾區建設完整，佔據了水資源、農地，以圍牆圍成一個個獨立的社區，門口更有武裝警衛護衛。

但國際社會並不認同以色列的屯墾政策，屯墾區違反1949年日內瓦公約規定。況且，國際社會認為以色列的行為是非法佔領，早早認定以色列佔據的約旦河西岸、東耶路撒冷一帶是巴勒斯坦建國的預定地。

去年12月24日，聯合國在美國棄權下，通過決議要求以色列停止所有屯墾區活動，譴責以色列的行為導致巴勒斯坦人流離失所。

《規範法案》問題在哪？

以巴兩國在屯墾佔領問題爭執許久，此次通過的《規範法案》為兩國關係更添波瀾。法案內容明訂適用於約旦河西岸一帶的巴勒斯坦人，甚至規範巴人產權。但巴勒斯坦在國際上長久的共識並非屬於以色列公民，巴人不享有投票權，無權選舉以色列代議士。

爭議點是，為何以色列國會能代表巴人心聲，制訂限制他們的法案？在《規範法案》下，屯墾區的巴勒斯坦地主得獲補償（以色列政府支付租金、或等值交換其他土地），但巴人將永久失去土地所有權。

那麼，既然聯合國去年底都通過決議譴責以色列行為，為何以色列仍出此決定？有論者認為，是因美國風向轉變。川普對以巴問題採溫和路線，一改過去歐巴馬政府作風，僅委婉地批評屯墾區「無助於中東和平」。

不過60比52的投票結果差距甚小，顯示以色列內部對屯墾政策態度分歧，《規範法案》日後仍會面臨法律挑戰。

BBC報導，以色列司法部長Avichai Mandelblit直指合法化屯墾區「違反以色列憲法」，他未來無意在最高法庭為法案辯護。巴勒斯坦亦發表強烈譴責，發言人Nabil Abu Rudeineh表示：「以色列的行為只會讓對峙情勢升溫，帶來更多的不穩定和紛亂。」