簡又新專欄─仿壁虎附著的地毯？  全球最大地毯商的仿生學一課

「仿生學」(Bionics)是學習、模仿大自然或生物結構與生存方式，研製新技術以解決生活困難的學問，雖然這類的應用早就見諸於人類歷史，但仿生學的概念在1960年代才提出來，並在近幾十年來漸漸風行，並發展成新興科技與產業。

仿生學最有名應用為飛機的機翼，鳥類的羽毛結構並不對稱，有特殊弧度與高低厚薄，能提供鳥類飛行時的浮力，人類經模仿與學習後便成為今日的飛機機翼構造。

其他例子像是蝙蝠利用聲波使其在黑洞裡飛行，不會發生碰撞，人類應用後便成為雷達的雛型；蓮花葉子毛孔有自淨效果，經學習後可以應用在許多物質的表面；鯊魚皮結構使水跟魚體之間的摩擦力減到最低，讓鯊魚可以游得更快，我們便應用於潛水艇構造。

學習大自然的智慧除了有助於增加生活的舒適度與方便性，協助創造人類文明，在當代環境永續的觀念出現後，仿生概念又更受重視，由於大自然生態較不易產生汙染、也不浪費能源，效能與效率也較高，產生的廢棄物又很少，是當代人類文明最需要學習的永續與生存之道。

由此衍伸的「仿生科技」，就是近年來全球最熱門的科技之一，根據《富士比雜誌》估計，在2030年，仿生科技一年產值將高達1.6兆美元，是全球熱門科技之一，也是最受歡迎的新興產業之一。

荷蘭公司發願成為全球仿生產業領頭羊

荷蘭Interface公司不僅是全球最大的方塊地毯(Carpet Tile)製造商，也是全球永續事業與仿生產業的先驅者之一，他們致力於創造生態與經濟的雙贏共生。Interface全球員工總數超過3,000人，銷售網絡遍及100多個國家、全球共有5條生產基地，年產值高達320億台幣，商業表現以及循環經濟的落實奠定了他們的產業領導地位。

Interface在1990年代初創辦的願景，就是希望能恢復自然的生活方式，讓世界得以再生、新生或重生，而要做到合乎地球「適者生存」的概念，他提出仿生3.8的概念，標示生活的幾個基本目標，包括減少廢棄物、零碳排放、多利用再生能源、產生循環經濟圈、提高交通使用效率、對利害關係人要有高敏感度、設計新商業模式。

依此模式發展出的自家方塊地毯，傳統一體成形的地毯，若經過數年慢慢變舊或髒後，就須整個換掉，但可隨意拼接設計的方塊地毯，則不會有這個問題，不僅節省了鋪設地毯的時間成本，對局部損壞或髒汙的方塊地毯只需逐塊取出更換或清洗即可，可減少90%的浪費。

而整體製作過程使用95%的再生能源，以減少98%的溫室氣體排放、用50%的再循環以及生物原料如棉或蠶絲，平均減少50%產品的碳足跡，整體地毯可以全數回收再使用，拿回工廠重新做成原料，在生產鏈上創造生態與商業的高價值。

他們的地毯不像傳統用膠黏，而是模仿壁虎腳上細毛的分子間作用力，讓地毯底部產生吸附力，讓地毯不需要黏附於地面上，也能固定而不會跟著位移，同時在拆卸時也便於清理或更新，這就是仿生的概念。

Interface也與各業結合。以往漁業的慣常做法是每兩年替換一次漁網，因此每年有高達64萬噸的漁網被棄置海中，導致容易困住海洋生物，嚴重威脅海洋生態，但由於漁網的尼龍纖維剛好也可以做為地毯原料，因此他們從2012年起在菲律賓推動漁網回收計畫，收購當地人撿拾的廢棄漁網作為地毯紗線的原料，也為當地人民創造了額外收入。

Interface帶頭示範，將線性經濟轉型成循環經濟，成為全球企業的先驅者，而他們的2020年目標更希望能讓整體循環經濟發生最大機制，往上創造更多財富、往下減少更多生態汙染，期許自己成為全球仿生概念產業的領頭羊。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。