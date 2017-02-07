古坑綠色隧道、北港振興戲院 雲林台灣燈會這樣玩

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）今(2017)年台灣燈會在雲林舉辦，從11日(六)元宵節當天至19日(日)為期九天，共規畫虎尾農博生態園區及北港朝天宮兩大燈區園區，主燈命名為「鳳凰來儀」，為鳳凰昂首飛揚、降臨於山之巔，並振翅翱翔天際的形象，象徵帶領臺灣飛向新紀元。

兩大燈區分別含括傳統燈區、創意燈區、創新燈區、中軸燈區等，以在地的傳統技藝、宗教信仰、農業生態，結合科技創意、文化工藝與綠能永續，展現雲林在地特色。

除了特地前往雲林觀賞燈會，也可以安排個雲林一日或二日遊，例如到古坑品嘗最香醇的咖啡，至北港朝天宮和布袋戲館來個文化傳承之旅，或是到西部沿海體驗蚵棚、竹筏、曬魚場等漁村的午後悠閒，若是全家大小同遊，也可以前往北港工藝坊一起享受親子體驗樂趣。

但別以為到古坑只能喝咖啡，情人橋是近來新興熱門景點，從古坑華山咖啡大街沿華山溪步行不到半小時即可抵達，整體情人橋為一「V」字形狀，走在狹窄的橋面上會搖晃，面對重山環繞，彷彿飄搖在雲霧間，因同時只容二人一起通過，因而得其名。

又或是穿梭在著名的綠色隧道裡，旁邊有沿著隧道而行的台糖小火車，不論鐵軌、車站或車廂都是相當獨特的空間文化，更有著種植50年的芒果樹相伴，慢慢踩踏著單車，享受綠蔭蔽天的涼爽舒適，感受慢活的自在幸福，成為最有情調及特色的「蘭樹大道」。

或是來到北港文化最佳的歇腳處走一走，建於西元1954年的振興戲院，經地方商家與文史工作者重新翻修後，保留二樓的電影放映孔，重新開放供遊客參觀，並不定期舉辦展覽。遊客還可在戲院內免費喝茶、購買大餅，來個不一樣的下午茶。

欲前往台灣燈會民眾，請搭乘台鐵至斗六站(南下民眾)或斗南站(北上民眾)，再轉搭免費接駁車前往；或搭乘高鐵至雲林站即可步行抵達會場。詳情請上2017台灣燈會在雲林官網。

此外，交通部觀光局特別舉辦「台灣燈會一雞棒，啾團雲林走一趟」奇雞雙重抽活動，即日起至2月19日(日)止，只要在「旅行台灣 就是現在」粉絲團活動貼文中留言揪親朋友好一起參加「台灣燈會」，就有機會把價值新台幣10,900元之「RICOH THETA 360°全景自拍機」帶回家，而於燈會期間前往現場與主燈或任一花燈合照，將照片上傳還可獲得奇雞第二抽抽獎資格！

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