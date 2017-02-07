柬埔寨總理臉書發文：不能升中華民國國旗

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）柬埔寨總理洪森(Hun Sen) 6日在臉書上貼出一篇演說，表示歡迎台商到柬埔寨投資，但為遵守中國大陸的「一中原則」，不能升中華民國國旗。

洪森4日於柬埔寨與中國協會晚宴致詞時表示，過去20年來，中國藉由資助及優惠貸款協助柬國發展，並且尊重柬國的主權與獨立，柬國必須以同樣方式對待中國。

洪森明確地說，在柬埔寨全境內，代表中華民國台灣的國旗，都不被允許升起。即使是台灣國慶活動，或是在柬埔寨任一飯店內，都不能升起代表台灣的國旗，因為「我們不應該做出任何可能影響中國主權的行為。」

對此，民進黨立委高志鵬表示，總理在臉書上刊登演說在外交上比較少見，不知道有無透過台灣駐柬埔寨代表處正式轉達，是否只是洪森個人對中國的表態。但此舉有可能出現「西瓜偎大邊」效應，如果中國施壓，柬埔寨可能成為「開第一槍」的國家，未來國安層級應有所因應。

他說，很多到東南亞國家投資的台商，都是從中國轉進，中方是否有追殺的意味，不無可能。有時候台商人在屋簷下不得不低頭，但類似的作為，也會激起台商的反感，奉勸中國，如果再使用高壓的政策，將會官逼民反，台商會對台灣更有向心力。

民進黨立委陳其邁也說，洪森政權一向採取政經分離策略，在政治與外交援助極度仰賴中國，這次洪森的舉動如果是一種政策，也是可以預期的，過去台灣要爭取設代表處或提升雙邊關係，都被拒絕，短期內政治上要有所突破恐有困難。

外交部在例行記者會上表示，對柬埔寨總理洪森的相關言論不予評論，我國作為主權獨立國家，將致力維護亞太地區和平穩定，與各國建立互利友好關係，包括柬埔寨在內。

此外，洪森仍對台灣敞開投資大門，例如兩邊可討論台北飛往金邊或暹羅的直飛班機。台灣與柬埔寨貿易總額自2009年起逐年成長，2013年起連年超過7億美元，2015年上看7.5億美元，惟去年1到9月，貿易總額僅約5.5美元，較前年同期衰退27%。

馬政府執政期間，台灣外貿協會在2009年與2014年曾兩度嘗試在柬埔寨金邊設立「台灣貿易中心」，但皆因柬埔寨方面認為雖其非官方機構，仍具有半官方性質，與「一中政策」不符而告吹。洪森此次也重申，他不會允許台灣在金邊或是柬埔寨其他地方設立辦事處，因為柬埔寨的外交政策是「堅決恪守一中」。