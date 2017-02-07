〈財經主筆室〉多家券商遭駭客勒索 台灣交易資安漏洞出

台灣證券市場近來不平靜，上周五（2月3日） 傳出國內多家券商遭駭客勒索比特幣並遭入侵攻擊網路系統消息，金管會也證實國內包括元大證、凱基證、元富證、大展證等多家券商，被勒索要求支付等值約新台幣 17萬元的比特幣，不然將引爆植入木馬，並確實已遭分散式阻斷服務攻擊 (簡稱 DDOS)，發生流量大塞車導致短暫無法下單的情況，有券商主管直言，這是證券史上頭一遭。

該案刑事局已介入調查，雖然此駭客使用的技術似乎不夠新進，以致並未造成太大傷害，但事實上互聯網時代發展至今，駭客問題如影隨形，國內線上金融資訊安全一直頗受詬病，難保下一次沒有更厲害駭客入侵，或是直接向交易所電腦主機挑戰，一銀遠端搖控ATM吐鈔的殷鑑不遠，在台灣掛牌上市的大立光、台積電、鴻海等大型企業市值相當高，一有閃失股價一個漲跌影響就是數百億元上下，與民眾的錢包、投資人信心與國際形象習習相關，千萬不可再大意。

事實上，國際電腦駭客鎖定交易所與金融機構並不罕見，台灣雖是小國，也不能置身事外。國際駭客組織「匿名者」亞洲支部（Anonymous Asia）2015年8月就曾恐嚇台灣政府將全面攻擊民生系統，並點名台灣證券交易所是攻擊對象，國內證交所日前才傳出電腦交易系統未從32位元升級到64位元，以致電腦當機讓大立光盤中數十次啟動熔斷機制的大烏龍，過去證交所為了抵禦駭客入侵，甚至要求員工內部部份電腦文書系統不准更新等等固步自封的作法，顯然是掩耳盜鈴，怎麼能抵禦日新月異的駭客行為。

尤其是互聯網的發達，已讓駭客與跨國詐騙愈來愈容易，網路近來傳出有一家中國互聯網線上證券公司-老虎證券旗下經紀掮客來台搶客，邀請國內多位知名財經部落客及想要作美股的投資客，甚至在大學生PTT論壇引發討論，但對這家券商是否存在卻難辨真假，金管會也說沒聽過。之前元大投信也公告提醒有人設「山寨」版網站在對岸詐騙銷售假基金，並透過大陸微信及網路進行詐騙事宜，要投資人謹慎小心。

其實本土也不乏像趨勢科技這類國際屬一屬二的資訊防毒防駭大廠，並在日本掛牌上市，在抵禦國際駭客條件上並不差，但怕的是各公司太鬆散的預警制度與輕忽的心態，若不能即早做好因應措施，往後此類事件仍會層出不窮發生。保護好投資人，對提供商品服務的金融機構或是需要維持交易秩序的證交所與主管機關金管會，都是責無旁貸的最重要任務，也是投資人放心錢進金融市場的先決條件，不該事情發生後再用「沒聽過」、「沒想到」來做作搪塞的藉口。