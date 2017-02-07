行軍蟲入侵非洲 糧食作物產量大減恐引發危機

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）才剛從35年來最嚴重大旱中挺過來的南部非洲各國，正面臨下一步的危機：外來種害蟲的入侵，科學家已經發出警告，要求各方全力對抗正在南部非洲肆虐的「秋行軍蟲」，否則後果將不堪設想。

英國BBC報導，國際農化中心(CABI, Centre for Agriculture and Biosciences International)警告，源自於美洲熱帶地區的秋行軍蟲（the fall armyworm）已飄洋過海來到非洲，對當地食物安全與農產品交易造成了難以估量的威脅，不只是農夫的生存會出現問題，此外來種進入地中海地區甚至是亞洲都會產生嚴重的後果。

另一方面，面對摧毀非洲農業的危機，聯合國糧食計畫署(FAO, Food and Agriculture Organization)已經準備在二月中召開緊急會議。

這種蟲子在行進間會吃掉所有作物，經過之地就像是被一支大軍摧殘過一般，因而得名，然而，雖然非洲本地也有原生的非洲行軍蟲，來自於美洲的秋行軍蟲卻是更加兇惡的種類。

CABI首席科學家Matthew Cock指出，秋行軍蟲的蟲體或卵極有可能藉由進口農產品在去年登陸非洲，其後就以驚人的速度在熱帶非洲擴散，現在已有概率會侵襲到亞洲，一旦成功登陸，日產50顆卵的成蟲族已對該地生態產生毀滅性的打擊。

另一名CABI科學家Jayne Crozier則表示，一開始只在南部非洲發現的秋行軍蟲現已擴散到其他地區，西非、東非都已經發現其蹤跡，這些地區都有一個共同特點，就是主食仰賴玉米類的植物，偏偏玉米正是秋行軍蟲的主食。

在辛巴威，全國的8個省份當中已經有7個被秋行軍蟲攻陷，一些區域甚至有高達70%的農田被破壞，導致糧食作物的生產劇減，其他包含尚比亞、馬拉威、納米比亞等國都受到不同程度的危害。

CABI的專家指出，大概要花費數年才有可能找出有效的解決辦法，現階段各國大概只能以各種殺蟲劑混合使用來暫時對抗這種害蟲，具體的做法仍有待FAO在緊急會議中作出指示。