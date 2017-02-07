美中貿易戰如何打？經濟學人分析兩種可能形式

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）川普曾大力控訴中國偷走美國人工作機會，指控中國發明「全球暖化」觀念束縛美國製造業發展。一方面，中國也不甘示弱，習近平年初出席世界經濟論壇年會回敬川普：「沒有人能在貿易戰中獲勝」，強調如果川普刻意打壓中國經濟發展，中國勢必反擊。

隨著美、中之間對立日益升溫，貿易戰似乎一觸即發，英國《經濟學人》雜誌分析兩國關係，指出貿易戰最有可能以兩種形式出現。

首先，川普可能在世界貿易組織（WTO）的談判場域中要求制訂更嚴格的世界貿易準則。美中間目前並不存在雙邊經貿協定，雙方互動一切依循WTO規範。因此川普可能會向WTO提出申訴，中國藉出口補貼刺激經濟成長、傾銷產品至美國市場。

歐巴馬當政時期就向WTO提出多條對中申訴案，《經濟學人》雜誌認為川普團隊的抗議行動絕對有增無減。而中國則會藉美國外銷食物的食安疑慮（例如瘦肉精美牛、美豬等）反擊。不過，要知道WTO的制裁、報復機制都有規則可循，如果WTO能有效發揮其規範力道，那爭端都還在可控制的範圍。

最需要擔心的是另一種形式的貿易戰，《經濟學人》提出川普可能直接跳過WTO規則逕行制裁中國。例如，對中國製電器、成衣祭出高達45%的高關稅報復。

但高關稅造成中國進口貨品價格大漲，痛的反而是美國消費者（尤其是中下階層經濟狀況較差者），一些美國依賴中國進口商品的本土企業也可能因此受創。45%關稅的貿易壁壘很明顯違反WTO規則，中國也等不得循WTO機制報復。《經濟學人》判斷，中國會禁止向美進口大豆——藉以激怒美國駐華大使（來自農業大州愛荷華州的Terry Branstad）。

貿易混戰中誰能得利？短期而言，美國政府或許能藉關稅提高，增加稅賦收入，一些美國本土企業也能避免和外企競爭。美國民眾也未必是受傷最慘重的。

美國、中國間貿易戰爭中受傷最深的，恐怕是自二戰以來，國際間好不容易建立起的共同合作機制。貿易戰等同揚棄了各國一路從關稅貿易協定發展到WTO的互信、互賴，大國間將不再相信互利才能讓彼此變得更強盛壯大。