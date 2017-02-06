有案底更吃香？印度國會議員過三成有犯罪紀錄

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）大部份國家人民都以高道德標準檢視政治人物，任何小污點都可能讓政治人物就此萬劫不復。顯然地，以上定律在印度並不適用。

英國《經濟學人雜誌》、BBC近日相繼報導，在印度有犯罪經歷、或曾被指控涉案的政治人物，贏得國會選舉的機率是那些清白無犯罪者的三倍。

經濟學人雜誌引用新書《When Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics》作者Milan Vaishnav指出，有34%的印度國會下議院（Lok Sabha）議員曾被指控犯罪，且近幾年數據呈上升趨勢。

這些國會議員犯下的罪行小至暴動、非法集會，更有超過五分之一的國會議員被控重罪如竊盜、恐嚇、綁架甚至謀殺。但印度的司法系統效率低落，累積高達3千萬個案件待辦，就算是重罪也需耗時十年或更久才能定案，因此僅有少部份國會議員伏法。

那麼，為什麼印度選民會願意投給犯罪嫌疑人？作者Vaishnav認為絕對不是因為選民不識字、政治冷感、或不知道這些政治人物的犯罪過去。

事實上，印度多數政治人物並不會隱藏他們的黑歷史。一月初，印度北方邦省（Uttar Pradesh）的執政黨提名人Shahnawaz Rana被爆向黨工吹噓自己「12歲就犯下謀殺案」。儘管經媒體不停追蹤報導，Rana的民調支持率依然穩居上位。

Vaishnav認為，印度選民多注重種姓、教派等其他重大社會紛歧，較不在意有無犯罪過往。加上政府效能不彰，無法滿足民眾對社福、安全的需求，讓政治人物有空間把自己包裝成劫富濟貧的「羅賓漢」。經濟學人分析選民心理，既然政府無能，或許這些「大哥」會有能力解決。

另外，不成熟的政黨制度、缺乏有效的政治獻金規範等，助長「罪犯議員」出現。選舉耗資龐大，犯罪利得讓這些議員口袋夠深，甚至能夠自負競選花費，政黨也樂得輕鬆，願意提名犯罪嫌疑人。

BBC指出，若印度政治獻金不透明、政黨無法民主化、政府失能，犯罪就會持續和政治劃上等號。印度總理莫迪（Narendra Modi）日前就為打擊選舉衍生犯罪，提議由國家經公開、嚴密的機制統一資助候選人選舉經費。