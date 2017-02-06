（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據國際抗癌聯盟(International Union Against Cancer, UICC)指出，癌症每年在全球導致超過800萬人死亡，而未來20年內，世界癌症死亡人數將達到每年2400萬人。也就是說2035年將有三倍的人口死於癌症。
萬芳醫院副院長賴基銘醫師表示，癌症已經連續34年蟬聯國人10大死因的首位，且成長趨勢與全球近乎相當。根據國健署最近的統計數據，2013年每5分26秒有1人罹患癌症，發生人數近10年成長了46%。而2015年整年度健保支出，癌症是眾多疾病中最燒錢，和癌症相關的醫療花費達815多億，對國人健康及國家健保支出都是一大負擔。
運動可以降低40%乳癌的復發與死亡風險
UICC表示根據許多研究發現，運動對於維持健康或是治療期的癌症病人都有很大的好處，不僅降低治療的副作用，例如疲憊、憂鬱以及相關的心理衝擊，甚至降低疾病惡化的風險。運動更可以降低40%乳癌復發與死亡的風險2。
超過1/3癌症可以透過生活習慣預防
另外，每年超過三分之一的癌症可以透過正確的生活習慣來預防，包括戒菸、減少紅肉及加工肉品的攝取，定期運動以及減少飲酒，每年全球就可以至少降低約450萬個癌症罹患人口。
年後必做5件事 降低隱性致癌風險
過年期間許多不健康的生活作息浮現，例如，大魚大肉、高油脂飲食，熬夜打牌、久坐不動玩通宵等不良作息，不僅一個年節下來體重增加了幾公斤，許多隱性壞習慣慢慢出現，若不即時修正，無形中將埋下致癌危機，因此，台灣癌症基金會營養師鄭欣宜要大家必做以下5件事，降低致癌風險：
- 年節吃太鹹，高鉀蔬果消消腫：過年飲食難免重口味、高油脂食物，吃太鹹易導致血壓變高、增加水腫風險，建議可多吃高鉀蔬果幫助消消腫，飲食當中適量的鉀具有利尿的作用，可幫助鈉離子排出。
成人一天建議的鈉含量勿超過2,400毫克(鹽巴6公克)；另外蔬果含有大量膳食纖維，可以增加飽足感、降低膽固醇及油脂的吸收，建議「兩菜一肉」，可先從蔬菜、菇類先攝取，再搭配瘦肉、魚肉、豆腐等蛋白質，避免攝取過多的動物性蛋白質及油脂。
- 年後身材圓，排毒運動減臉圓：過年大多吃的多動得少，造成基礎代謝率會隨之下降，建議可每周至少運動3次以上、每次30分鐘的運動量，除增加心肺功能，增加體內肌肉量，也可降低體脂肪。
- 剩菜儲存，食安衛生要注意：
(1) 儲存溫度：熟食放於室溫建議勿超過2小時，存放於冰箱食材需於冷藏7℃以下、冷凍-18℃，冰箱食材存放勿超過儲存空間的7成，才能確保冷藏溫度。
(2)復熱溫度：隔餐加熱溫度需達中心溫度70℃以上，才能消滅常見的細菌像是沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，復熱時也需注意食材是否新鮮，比較容易腐敗的生食海鮮類、年糕、蘿蔔糕等，如有異味或發霉請勿再食用，避免導致腹瀉、腸胃道不適等問題。
- 年節熬夜難入睡，助眠食物助好眠：過年相聚不免玩個桌遊、看場午夜電影，但往往會熬夜睡眠不足，年後可來些富含色胺酸的食物幫助睡眠，比如全麥製品、黃豆製品、香蕉、奶類、堅果類。
- 防癌4篩檢，健康自主降風險：台灣癌症基金會推出「全民練5功」，所謂「5功」，指的是健康生活形態的五個原則，即「均衡飲食」、「規律運動」、「體重控制」、「戒菸」、「定期篩檢」，可降低60~70%的罹癌風險。
其中政府推動完善的四癌篩檢(乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌)可早期發現，掌握黃金治療期，另外，現在空污嚴重，也會增加罹患肺癌的風險，鼓勵高危險群民眾可做低劑量電腦斷層檢查，做好自主健康監控。