（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據國際抗癌聯盟(International Union Against Cancer, UICC)指出，癌症每年在全球導致超過800萬人死亡，而未來20年內，世界癌症死亡人數將達到每年2400萬人。也就是說2035年將有三倍的人口死於癌症。

萬芳醫院副院長賴基銘醫師表示，癌症已經連續34年蟬聯國人10大死因的首位，且成長趨勢與全球近乎相當。根據國健署最近的統計數據，2013年每5分26秒有1人罹患癌症，發生人數近10年成長了46%。而2015年整年度健保支出，癌症是眾多疾病中最燒錢，和癌症相關的醫療花費達815多億，對國人健康及國家健保支出都是一大負擔。

運動可以降低40%乳癌的復發與死亡風險

UICC表示根據許多研究發現，運動對於維持健康或是治療期的癌症病人都有很大的好處，不僅降低治療的副作用，例如疲憊、憂鬱以及相關的心理衝擊，甚至降低疾病惡化的風險。運動更可以降低40%乳癌復發與死亡的風險2。

超過1/3癌症可以透過生活習慣預防

另外，每年超過三分之一的癌症可以透過正確的生活習慣來預防，包括戒菸、減少紅肉及加工肉品的攝取，定期運動以及減少飲酒，每年全球就可以至少降低約450萬個癌症罹患人口。

年後必做5件事 降低隱性致癌風險

過年期間許多不健康的生活作息浮現，例如，大魚大肉、高油脂飲食，熬夜打牌、久坐不動玩通宵等不良作息，不僅一個年節下來體重增加了幾公斤，許多隱性壞習慣慢慢出現，若不即時修正，無形中將埋下致癌危機，因此，台灣癌症基金會營養師鄭欣宜要大家必做以下5件事，降低致癌風險：