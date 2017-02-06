「川普翻版」法總統候選人勒龐提脫歐、反移民、反全球化

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）2017年國際上最受矚目的選舉，恐怕是將在四月舉行的法國總統大選。法國極右派政黨國民陣線（National Front）黨魁，同時也是該黨總統候選人瑪琳‧勒龐（Marine Le Pen），昨（5）日在一場造勢會上發表反全球化、反歐盟的激進言論，一席話宛如翻版川普，為法撲朔迷離的選情再丟變數。

CNN報導，勒龐昨日在里昂的競選活動上告訴現場上千民眾，她將帶領法國脫離北約組織、恢復使用法郎，一步步朝向脫歐公投邁進。

勒龐宣稱：「這場選舉，攸關法國能不能保持做為一個自由國度。」她認為法國境內有大量的外來移民無意融入法國，仍在法遵循自身的國家禮俗，還試圖要改變法國社會價值。

勒龐稱：「這些移民應該待在自己的國家！」她打出法國優先的口號，認為法國境內只能允許本國法律存在，而不應兼容其他規範或價值。勒龐號召國內選民站出來：「這場選舉不再是左派、右派之爭，而是愛國主義者跟全球化支持者的對抗！」

勒龐尤其攻擊伊斯蘭基本教派是法國務必擺脫的「枷鎖」。她宣稱穆斯林頭紗、清真寺跟街頭祈禱者都是對法國的重大威脅，將關閉激進穆斯林祈禱中心、驅逐部份傳教士。

極右政黨國民陣線帶著鮮明的反歐盟、反移民色彩，日前更對法國人民提出選前144項「承諾」。這份文件於4日發表，文件內容主要針對經濟政策及計畫實行細節。目標將帶法國脫離歐元區，在六個月內舉行脫歐公投。

文件承諾，若執政將加重進口稅、減少外國人工作機會、降低法定退休年齡。同時，限制移民人數、驅逐非法移民，提供免費教育，確保在社會住宅、工作方面都是「法國優先政策」。

同樣的論調在川普的競選場合、以及英國脫歐上都曾出現。勒龐列舉近日美國、義大利、奧地利、英國等地興起的保守派浪潮，直言「人民逐漸覺醒，歷史的浪潮有朝一日會改變！」

勒龐曾在2012年角逐總統大位失利。但最新的民調顯示，時隔五年，她有望衝破4月23日舉行的第一輪投票，持續挺進至第二輪的一對一競爭。不論選舉結果如何，與五年前相比，勒龐節節高升的民調透露著，極端保守主義繼美國川普當選、英國脫歐之後也正席捲著法國，勢必對歐盟造成重大衝擊。