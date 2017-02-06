元宵健康吃 兼顧喜氣又健康

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）在中國人新年的習俗上，過完正月十五元宵節農曆春節才正式結束。2月11日（星期六）元宵佳節到來，在快樂出遊賞花燈的同時，免不了依照習俗來碗代表團團圓圓的元宵，元宵和冬至的湯圓到底如何區分呢？而在此佳節，如何盡情享受可口元宵又能兼顧健康？讓營養師來告訴你撇步。

「元宵節吃元宵，冬至吃湯圓」

元宵和湯圓主要差別是做法不同，元宵是滾動將餡料沾粉形成，湯圓則是一段段的糯米包餡而成，兩者都有圓滿幸福的意涵。吃法有非常多種：水煮、蒸、或炸的，而口味分甜鹹，鹹口味的包肉類，甜口味的有包花生、芝麻或紅豆等，都可以搭配其他食物一起食用，如酒釀、花生湯、紅豆湯、茼蒿等食材！

另外，很多人把元宵和湯圓當點心食用，但其的外皮是以糯米粉製作，跟米飯、麵條一樣屬於主食類，而餡料中的糖份跟油脂也是造成熱量攝取過多的來源。

臺北醫學大學附設醫院鄭佾琪營養師提醒，元宵體積雖小，但包餡料的一顆約70大卡左右，4顆元宵將近1碗飯的熱量，若加上花生甜湯或油蔥肉絲湯底，1碗就接近400~500大卡了。當點心算是額外的熱量攝取，如果是50公斤體重的成人需要跑步約1.75小時或80公斤體重的成人需要1.1小時才能消耗掉。所以患有慢性病或需要體重控制的民眾，建議酌量食用。

有些人不需控制熱量，也沒有血糖的問題，但想要健康吃，建議甜的元宵一次2顆，可用天然的洛神花、甘草、仙楂、枸杞提味，或者搭配半碗左右的無糖豆漿、1/4碗高纖的地瓜、紅豆湯，由於餡料中已有加糖，不建議湯品再加糖，同時晚餐的飯量減半以減少醣類的攝取。

對於有血糖問題的族群，或是需要控制熱量攝取的人，如果想吃元宵，建議可以當作正餐食用，取代飯、麵，可避免攝取過多的澱粉。選擇的鹹元宵，建議湯頭的配料不要再用油爆香，改採無油蔬菜湯，減少油脂攝取。用昆布、柴魚、紅白蘿蔔、玉米、番茄、大白菜、香菇、杏鮑菇、柳松菇和金針菇，都能熬出鮮美的無油湯頭，再加入豆腐和當季蔬菜(如茼蒿等) ，再打個蛋花，也可作為均衡又豐富的元宵餐！

元宵的成分是糯米，不好消化，包了高油脂餡料的元宵吃多，容易造成腸胃不適，同時元宵是精緻的碳水化合物，而包入花生、芝麻或絞肉等內餡，其維生素、礦物質和纖維也不高。所以提醒不論是鹹或甜口味，都應該要適量的攝取。

----------------------------------------------------------------

參考資料來源：衛生福利部國民健康署─肥胖防治網