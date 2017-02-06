台灣傳統產業義美 逆境突圍！

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）被稱作業界良心的台灣本土品牌「義美食品」，其對品質的堅持及用心的態度深植人心；如今，義美的經典暢銷產品不只在台灣熱賣，更成為日本、韓國的超夯零食，在台灣傳統產業所面臨的困境中，奮勇向前，突破重圍。

義美的經典產品如「義美小泡芙」、「巧克力酥片」等，因為長年熱賣，早已成為陪伴許多人童年的經典美味。

日前，有台灣網友在PTT「日旅板」貼文表示，逛日本的好市多時，赫然發現了非常眼熟的商品「義美小泡芙」，驚喜表示「快用新台幣，阿不是，是用日幣讓他下架!」

網友接著表示，試吃的歐巴桑說，這是現在台灣最熱門的零食。「心理不禁暗想，這在台灣都賣40年以上了。」

（圖／翻攝自PTT）

此貼文也引來其他網友熱烈反應，有人表示義美是台灣少有的良心企業，「義美小泡芙」算是台灣的名產，也有人好奇詢問外銷版小泡芙跟台灣版的差異。

不止日本，義美的台灣味在韓國也同樣熱銷。近日，韓國知名連鎖便利超商GS25在其官方臉書上公佈1月份銷售排行前5名的零食，第一名及第五名竟然都來自台灣。

暢銷第一名的產品為「手信坊牛軋餅」，第五名則為義美的「Gummy QQ巧克力球」。牛軋餅是韓國觀光客訪台必買的伴手禮之一，在2塊蘇打餅中夾入具台灣特色的牛軋糖；而義美的「Gummy QQ巧克力球」，則同樣為台灣常青款零食，QQ軟糖外裹上巧克力，口感豐富有嚼勁。

近年來，國內接連發生重大食安事件，許多食品大廠紛紛中箭，唯有義美食品全身而退，被譽為「台灣最後良心」；或許正是因為義美對於品質一貫的堅持，在台灣傳統產業所面臨的危機中，方能逆勢成長，突破困境。