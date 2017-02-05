蘋果委託台灣緯創   進軍印度生產iPhone

（台灣英文新聞／科技組綜合報導）印度官方發表聲明指出，歡迎蘋果在卡納塔卡省(Karnataka)班加羅爾展開初期製造營運，證實了蘋果在印度生產iPhone的消息，且將由台灣代工服務企業緯創資通代工。

負責與蘋果簽約的卡納塔卡省資訊科技與生物科技部長卡爾基(Priyank Kharge)發出聲明指出，蘋果準備在班加羅爾展開製造，將促進當地尖端技術生態系統與供應鏈的發展，這對印度在全球競爭至關重要，卡省對此表示歡迎。

卡爾基在接受《法新社》訪問時表示，「我們與蘋果高層有許多聯繫與了解，我們期待他們在4月底前就啟動卡納塔卡省的生產製造基地。」報導指出，這項計畫將由台灣電子産品代工服務企業緯創資通代工，在印度南部卡納塔卡省工廠生産。

卡爾基說，iPhone將在有「印度矽谷」之稱的班加羅爾郊區的緯創工廠組裝生產，全部產品將瞄準印度內需市場，希望在當地生產有助於調降手機售價，促進消費。

雖然卡省官方聲明並未透露時間表，但《印度時報》去年底報導，生產線預計今(2017)年4月投產。一旦生產上線，印度將成為蘋果全球第3個在當地組裝iPhone的國家。

蘋果iPhone去年在全球成長下滑，但在印度高度成長，銷售量達250萬支，儘管在印度市場占有率僅2%，但成長動能強勁，且蘋果占有印度高階手機市場近乎一半的市佔率，而印度智慧型手機市場預估到2020年將可達7.5億支，蘋果希望透過在印度製造iPhone，擁有更好的成本優勢、搶攻市場。

蘋果尚未證實這項消息，只稱殷切期待在印度的龐大投資。