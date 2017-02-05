美國插手釣魚台爭議 中國敦促「停止錯誤言論」

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）美國國防部長馬提斯(James Mattis)在前往日本進行兩天的訪問時強調，若日本與北京在幾個東海具爭議島嶼發生衝突，美國將會支持日本，此話再度引起北京不滿。

綽號「瘋狗」的馬提斯作風強硬直率，是川普任命受爭議的官員之一，4日在日本拜會首相安倍晉三，隨後與日本外務大臣岸田會談時強調，強調美方將遵守美日安保條約第五條對日防衛義務規定，釣魚台列嶼符合美日安保條約的適用範圍，「美國在釣魚台議題長期以來的政策就是，會持續認可日本擁有這座島嶼的權利」，美國反對任何單方面行動試圖破壞日本對釣魚台列嶼的管理。

美日安保條約第五條承諾，美國會協防日本管理下的所有領土，包括釣魚台列嶼，而這長期以來是日本與中國的紛爭之地，雙方甚至曾在釣魚台周圍發生海空軍的直接對峙。

對於美國強硬「挑釁」，北京嚴厲譴責美國引發區域不穩定狀態，中國外交部發言人陸慷指出，「釣魚台及其周圍島嶼向來是中國固有領土，是不容改變的歷史事實。美日安保條約是冷戰時的舊物，但不應該損害到中國領土主權與合法權利。」

陸慷強烈要求美國採取負責任的態度，並立即停止對釣魚台主權議題發表錯誤的言論與認知。

馬提斯此行前往日本，再度重申川普對區域盟友的堅定友誼，他說，「希望外界對於華府政權轉移不會有錯誤認知，我們對日本的政策一向穩固且百分之百與日本國民並肩前行。」