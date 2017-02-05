從紐約到杜拜哈里發塔 全球摩天樓閒置空間近3成

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在全球大城市空間越來越寸土寸金的情況下，興建一棟棟摩天大樓可以節省土地、高度利用空間，摩天大樓也儼然成為「現代化都市」的進步象徵，但實際上，摩天大樓的空間使用效率並不如想像中高，最多只是膨脹了建築師一個又一個的虛榮心。

英國《衛報》重新報導了美國非營利組織「世界高層建築與都市人居學會」(CTBUH)於2013年的報告，CTBUH檢視了全球著名的摩天大樓，發現有許多摩天大樓以聳入天際的高度聞名，實際上，建築物高樓層的內部空間卻鮮少被使用。

以當前世界第一高樓杜拜的哈里發塔(Burj Khalifa)為例，高度為828公尺，樓層總數169層，卻有近三分之一(29%)的空間未被使用，同樣在杜拜的帆船飯店(the Burj al Arab)更有39%的空間閒置。

這被CTBUH稱做「虛榮心的高度」，意指在高度超過300公尺的摩天大樓內，最高使用樓層到到建築物頂端的高度，通常是建築物未被使用的閒置空間，建造者只是為了競逐最現代化的設計樣式與高度，規畫了不符合使用的閒置空間。

盤點世界前十大「虛榮心的高度」摩天大樓，杜拜就佔了5座，包括上述哈里發塔及閒置空間佔39%、居全球第一的杜拜帆船飯店；紐約則有兩座，分別是美國銀行大廈(Bank of America Tower)閒置36%和紐約時報大廈閒置31%空間；其他三座在中國，分別是南京的紫峰大廈有30%、廣州的廣晟國際大廈27%和武漢民生銀行大廈有28%空間都閒置未用。

事實上，若去除這些閒置空間，全球超過300公尺的72座高樓，就有44座將不再符合CTBUH的摩天樓定義(高度超過300公尺)，如哈里發塔的實際高度應該就只有584公尺，近似於沙烏地阿拉伯559公尺高的麥加皇家鐘塔飯店(Makkah Royal Clock Tower)；而高度僅381公尺的紐約經典電影場景帝國大廈(the Empire State Building)，由於空間利用達極大化，僅1%為閒置空間，仍能成為著名的高聳摩天大樓。

「世界最高樓」頭銜的追逐風氣

追求「世界最高樓」頭銜的風氣在近二十年來才開始趨緩，在此之前，一棟棟摩天大樓紛紛拔地而起，建於1931年的紐約帝國大廈佔據了世界第一高樓的封號長達四十年，此頭銜在1973年才被同樣位於紐約的世貿大樓奪走，緊接著隔年又被芝加哥威利斯大廈(the Willis Tower)搶走。

自1990年開始，快速發展的亞洲也擠身競逐之列，陸續有1998年馬來西亞吉隆坡的雙子星塔452公尺、2004年完工的台北101大樓508公尺、2010年完工啟用的哈里發塔828公尺，以及沙烏地阿拉伯預計於2020年完工、高達1,006公尺的吉達塔(Jeddah Tower)，使「世界第一高樓」的頭銜自1990年至今僅落至美國三次。

而這還不是結束，估計到2020年，全球將有超過16,000座摩天大樓，包括倫敦在建造中的377座摩天樓計畫、紐約有329項計畫進行中，而多倫多也有281棟摩天樓正打算興建。