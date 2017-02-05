元宵不只賞花燈 全台燈會遊玩路線大搜集 [南部版]

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）不想元宵節只有賞花燈、猜燈謎？那就趁假日順便安排一日或二日遊吧。北部賞花燈與遊玩路線請看這裡→元宵不只賞花燈 全台燈會遊玩路線大搜集 [北部版]

2017雲林台灣燈會 賞傳統藝術精華、抽相機

今(2017)年台灣燈會在雲林舉辦，從11日(六)元宵節當天至19日(日)為期九天，共規畫虎尾農博生態園區及北港朝天宮兩大燈區園區，主燈命名為「鳳凰來儀」，為鳳凰昂首飛揚、降臨於山之巔，並振翅翱翔天際的形象，象徵帶領臺灣飛向新紀元。

兩大燈區分別含括傳統燈區、創意燈區、創新燈區、中軸燈區等，以在地的傳統技藝、宗教信仰、農業生態，結合科技創意、文化工藝與綠能永續，展現雲林在地特色。

除了特地前往雲林觀賞燈會，也可以安排個雲林一日或二日遊，例如到古坑品嘗最香醇的咖啡，至北港朝天宮和布袋戲館來個文化傳承之旅，或是到西部沿海體驗蚵棚、竹筏、曬魚場等漁村的午後悠閒，若是全家大小同遊，也可以前往北港工藝坊一起享受親子體驗樂趣。

欲前往台灣燈會民眾，請搭乘台鐵至斗六站(南下民眾)或斗南站(北上民眾)，再轉搭免費接駁車前往；或搭乘高鐵至雲林站即可步行抵達會場。詳情請上2017台灣燈會在雲林官網。

此外，交通部觀光局特別舉辦「台灣燈會一雞棒，啾團雲林走一趟」奇雞雙重抽活動，即日起至2月19日(日)止，只要在「旅行台灣 就是現在」粉絲團活動貼文中留言揪親朋友好一起參加「台灣燈會」，就有機會把價值新台幣10,900元之「RICOH THETA 360°全景自拍機」帶回家，而於燈會期間前往現場與主燈或任一花燈合照，將照片上傳還可獲得奇雞第二抽抽獎資格！

港灣花火秀 高雄燈會藝術節璀璨耀眼

2017高雄燈會藝術節從1月30日大年初三開始，到2月12日正月十六，為期14天，跨過春節與元宵。除在愛河沿岸舉辦，同時結合旗山、岡山、佛光山等三山燈區，利用愛河獨有的水域特色規劃地景燈飾，並呈現最受矚目的煙火水上劇場。

主要燈飾位在愛河兩岸，將於每日晚間在愛河與光榮碼頭施放煙火與安排水上劇場秀，另規畫驚豔全台的大港花火秀和元宵節當天下午16時開始的萬人提燈大遊行，一同慶元宵。活動區週邊也規劃酒吧一條街區、美食攤位和歡樂童玩世界，讓大小老幼皆能同享高雄風光。詳情請上2017高雄燈會藝術節官網。

台東炸寒單 元宵民俗文化體驗

知名的台東玄武堂炮炸寒單爺也是每年元宵節的重頭戲之一，寒單爺即是民間俗稱的「武財神」，據說寒單爺怕冷，所以人們就丟鞭炮為祂驅寒，一般相信，如果鞭炮炸的越旺，那一年的財運也就越旺。

台東的炮轟寒單爺活動至今已盛行超過60年了，目前每年的元宵活動都是以真人肉身扮演寒單爺接受炮竹的洗禮，而今年的炮炸寒單爺出巡將在元宵節前一天、2月10日(正月十四)晚間18時，於台東海濱公園國際地標進行，隔日則有台東市傳藝文化協會舉辦的祈福遶境遊行，及12日的民眾的肉身寒單體驗，歡迎民眾前往共襄盛舉。