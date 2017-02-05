元宵不只賞花燈  全台燈會遊玩路線大搜集 [北部版]

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）賞花燈、猜燈謎總是每年元宵節的必備活動，今年元宵節適逢週休二日，光只有夜間賞花燈似乎還不夠，安排個當地特色景點一日遊，才是真正遊覽在地風光的絕佳路線。《台灣英文新聞》為您整理從北到南的各地燈會資訊，並網羅在地精選遊程，讓您有個愉快歡樂的元宵燈節。

台北燈節邀民眾共赴西城盛宴 重現西門町的青春年華

主展場在捷運西門町，展期從2月4日(六)至12日(日)，全區亮燈時間從晚間17時30分至23時，主展演區的主燈「小奇雞」位在西門紅樓，每半小時展演一次，而每晚自7時開始，將會由紙風車劇團演出精彩的主燈秀「西城故事」；光雕區則在北門、中山堂，透過數位3D光雕立體投影動畫影片，重探臺北城十九世紀至今的歷史風華。

重頭戲「西城嘉年華大遊行」於11日晚間18時開始至19時30分，透過裝置藝術和各種裝扮人物，30組的表演隊伍帶著大家搭乘西城時光機，看見臺北城文化的混融；而12日晚間的閉幕式將邀請九天民俗技藝團做壓軸演出。

其他活動還包括小提燈發放(4日和5日下午13時開始)、燈藝DIY教學、攝影比賽、文創市集、燈謎擂臺等。

台北市政府更規畫幾條結合台北西城的嬉遊路線，如萬華區傳統技藝之旅、中正區總統府周邊之旅、西門區時尚都會之旅、大同區文創手作之旅或美食尋幽之旅，讓民眾在西門臺北燈節巡禮之餘，能重新探詢台北城的歷史年華，詳情請上2017台北燈節官網。

(更多新聞資訊在這→台北燈節今登場 串聯西門至北門)

許個願望過新年 平溪天燈節祝福滿溢

新北市平溪天燈節除了兼具臺灣在地傳統文化特色與嶄新創意的活動內容，其溫暖、祈願與充滿祝福的印象深植人心，也已經成為亞洲重要的精神意象。

元宵節當天最受歡迎的當屬齊放天燈活動，元宵節當天(11日)適逢周六，將於晚間18時十分廣場舉辦1,200盞天燈分8波施放，活動從上午10時開放現場報名，額滿為止。

平溪天燈節的週邊活動包括「敲響平安之路 敲鐘躲貓貓」，透過平安鐘歷史設計出的老街實境遊戲，結合遊戲與地方史實，帶民眾走進日治時期躲空襲的氛圍；

或是利用所撿的天燈竹框作為材料，由地方組織和社區媽媽擔任講師，進行竹編DIY教學與老街導覽。以上活動請至官網報名，名額有限，額滿為止。

民眾可以趁機會遊覽平溪、菁桐一帶，白天搭乘火車在菁桐、平希、嶺腳、望古、十分、大華等地來個逍遙一日遊，包括著名電視劇和電影場景的追星遊，在十分瀑布與眼鏡洞瀑布體驗自然生態，在平溪老街尋訪八仙洞、日據防空洞與基隆河壺穴地形，踏著礦業歷史走近平溪的繁華過往。

而為因應活動人潮，台鐵宣布，11日當天平溪/深澳線班次均暫停行駛，去回程將都以瑞芳作為起訖站，列車將分段行駛，改開行菁桐-十分、十分-瑞芳、瑞芳-八斗子及八堵-菁桐等班次。



而新北市政府及基隆市政府也已分別於捷運文湖線動物園站、台鐵基隆站及瑞芳站另外安排接駁公車，民眾可多加利用。

更多遊玩路線請看這！元宵不只賞花燈 全台燈會遊玩路線大搜集 [南部版]