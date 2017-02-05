亞洲首起！志賀氏桿菌出現抗藥性恐成「超級細菌」

衛福部疾管署最新研究發現，「志賀氏桿菌」對巨環類口服抗生素「Azithromycin」產生抗藥性，這也是亞洲首次發現志賀氏桿菌有這種抗藥性。

感染具抗藥性的志賀氏桿菌個案，多集中於北、中部都會區22至44歲男性，均無國外旅遊史，但其菌株經全基因體定序分析，結果與歐美流行菌株型別一致，不排除是經由境外移入個案造成人傳人的散發病例，所幸國內仍有3種藥物可以治療。

志賀氏桿菌傳染力極強，手部、食物遭污染後吃下肚就可能誘發桿菌性痢疾，引起發燒、腹絞痛、血便等，建議醫師給藥前應先做藥物敏感性試驗，慎選合適抗生素，預防此菌變成無藥可醫的「超級細菌」。此為亞洲首次報告志賀氏桿菌具Azithromycin抗藥性，已刊登在美國《新興傳染病》期刊。

疾管署副署長羅一鈞指，歐美等國已發現志賀氏桿菌對多重抗生素具抗藥性，原因疑與濫用抗生素有關，而疾管署於前年6月首度在桿菌性痢疾患者身上，發現對口服抗生素具抗藥性的志賀氏桿菌。

預防桿菌性痢疾，疾管署呼籲民眾應勤洗手、維持單一性伴侶、勿生飲生食，並且避免肛吻、肛交、口陰交等不安全性行為；臨床醫師選擇桿菌性痢疾治療用藥時，應參考藥物敏感性試驗結果，慎選合適抗生素，必要時應會診感染科醫師。