川普移民禁令遭推翻  穆斯林7國公民可入境

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）美國總統川普日前下達移民禁令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國，但美國西雅圖聯邦法官羅巴特(James Robart)於當地時間3日下令，暫緩執行川普禁令，美國國務院和國土安全部也跟進，意味著穆斯林7國公民仍可入境美國。

綜合外媒報導，西雅圖聯邦法官羅巴特於3日下令，暫停執行川普祭出的旅行禁令，這項命令適用於全美，意味著來自7個穆斯林居多數國家的公民已可合法入境。

美國國務院4日表示，為了遵守羅巴特的判決，將容許持有效簽證者入境美國，並發表聲明表示，「我們已改變暫時撤銷簽證的作法，只要簽證還有效，就可以入境。」

而美國國土安全部也跟進，宣布全面停止執行川普禁令，針對入境旅客的檢查方式也恢復川普宣布禁令前的規範，國土安全部的發言人表示，為遵守法院判決，不再標註特定國家出國人民。

日前麻州、維吉尼亞州與紐約州的法官也做出禁止將抵美的7國公民遣返之裁示，但只有羅巴特簽發暫緩執行禁令的禁制令，效力遍及全美。

針對羅巴特的判決，川普在當地時間4日晚間就在推特連續發文反駁，強調羅巴特的判決剝奪了國家執法權力，相當荒謬，未來將推翻羅巴特的決定；川普更強調，「當一個國家沒辦法再決定誰可以入境、誰不行，特別是為了國家安全的理由，就會是很大的麻煩。」

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

川普幾乎每隔一小時就發文，砲火猛烈，指責法官大開恐怖分子之門，「讓那些潛在的恐怖份子及對我們核心利益沒有好處的人入境。壞人感到非常高興！」他指出，「因為禁令被法官解除，許多危險的壞人將湧入我國，真是個糟糕的決定。」

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

更質疑，「當一個法官可以暫停國土安全旅遊禁令、讓任何即使是有邪惡意圖的人恣意進出，那我們國家會變成怎麼樣？」

聯邦法官下令暫停執行川普的旅行禁令後，包括英國航空、阿聯酋航空和法國航空等全球主要航空公司，紛紛開始讓受阻旅客登機飛往美國。



雖然少數航空公司表示，它們將靜觀情勢會如何發展，但包括法國航空(Air France)、英國航空(British Airways)、阿聯酋航空(Emirates)、阿提哈德航空(Etihad Airways)、德國漢莎航空(Lufthansa)、卡達航空(Qatar Airways)、瑞士航空(Swiss Airways)和聯合航空(United Airlines)等表示，它們將容許持有效簽證的那些國家旅客登機。

