川普移民禁令遭推翻  穆斯林7國公民可入境

(台灣英文新聞/國際組綜合報導)美國總統川普日前下達移民禁令,禁止7個穆斯林國家公民入境美國,但美國西雅圖聯邦法官羅巴特(James Robart)於當地時間3日下令,暫緩執行川普禁令,美國國務院和國土安全部也跟進,意味著穆斯林7國公民仍可入境美國。

綜合外媒報導,西雅圖聯邦法官羅巴特於3日下令,暫停執行川普祭出的旅行禁令,這項命令適用於全美,意味著來自7個穆斯林居多數國家的公民已可合法入境。

美國國務院4日表示,為了遵守羅巴特的判決,將容許持有效簽證者入境美國,並發表聲明表示,「我們已改變暫時撤銷簽證的作法,只要簽證還有效,就可以入境。」

而美國國土安全部也跟進,宣布全面停止執行川普禁令,針對入境旅客的檢查方式也恢復川普宣布禁令前的規範,國土安全部的發言人表示,為遵守法院判決,不再標註特定國家出國人民。

日前麻州、維吉尼亞州與紐約州的法官也做出禁止將抵美的7國公民遣返之裁示,但只有羅巴特簽發暫緩執行禁令的禁制令,效力遍及全美。

針對羅巴特的判決,川普在當地時間4日晚間就在推特連續發文反駁,強調羅巴特的判決剝奪了國家執法權力,相當荒謬,未來將推翻羅巴特的決定;川普更強調,「當一個國家沒辦法再決定誰可以入境、誰不行,特別是為了國家安全的理由,就會是很大的麻煩。」

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision

川普幾乎每隔一小時就發文,砲火猛烈,指責法官大開恐怖分子之門,「讓那些潛在的恐怖份子及對我們核心利益沒有好處的人入境。壞人感到非常高興!」他指出,「因為禁令被法官解除,許多危險的壞人將湧入我國,真是個糟糕的決定。」

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.?