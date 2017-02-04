正月初九天公生　祈福、祭品不馬虎

明天為農曆正月初九，是台灣、閩南地區拜天公的日子。

初九為玉皇大帝的誕辰，俗稱「天公生」。「九」為數字之「極尊」，代表極大，有極多、極高的意義，所以一年中第一個初九就定為玉帝的誕辰。

為祭祀「玉皇大帝」從神的日子，從初八開始，家家戶戶便忙著準備豐盛的供品，到了深夜十一時開始祭拜天公，一直持續到大年初九凌晨才告結束，以祈求新的一年家運亨通。

祭拜天公的儀式隆重，供品也相當講究。除了鮮花、蠟燭，還要以紅龜粿、發粿、紅圓、紅粯、麻粩等供品供奉。因為紅色代表吉祥,龜又為長壽的象徵,來說明天公有生成保育萬物之德。

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（祭拜天公的儀式隆重，供品也相當講究。 圖片來源：台灣英文新聞）

紅龜粿是台灣傳統米食之一, 糯米與紅豆餡是最常使用的材料，用於祭拜、祝賀之時，有龜壽延綿之意，而形狀則多以圓形為主，為團圓和諧之意。而麻粩，則因俗話說「拜麻粩會吃到老老老」，而有健康長壽之意。

事實上,民間亦有一說, 紅龜粿、紅圓、壽桃等祭品，狀似女性性器，而紅則為女性月事出血之色，方能孕育人類，源於傳統的女陰崇拜，為祈求多產豐饒、財丁兩旺之意。

（紅龜粿是台灣傳統米食之一, 糯米與紅豆餡是最常使用的材料，用於祭拜、祝賀之時，有龜壽延綿之意，而形狀則多以圓形為主，為團圓和諧之意。 圖片來源：台灣英文新聞）

道教中，玉皇大帝為眾神之帝，掌理天地萬物，也稱為「昊天上帝」或「元始天尊」，是地位最崇高的神。因此，拜天公的祭儀謹慎而隆重，充分顯示了早期人民對於天地的敬畏之心。