台人赴中國染H7N9 追蹤108名接觸者

（台灣英文新聞 醫藥組／綜合報導）疾管署周六公布今年首例H7N9境外移入個案，患者是69歲台灣籍商人，1月底到中國廣東工作時發燒，今確診H7N9，仍在加護病房，衛生單位對接觸者調查及造冊，追蹤108人健康狀況。



疾管署副署長羅一鈞表示，今年首例H7N9境外移入個案是住在高雄的69歲台商，他今年1月23日到中國廣東工作時出現發燒、畏寒症狀，曾於當地就醫，1月25日回台後，隔天到醫院就醫並通報疑似新型A型流感，但相關檢驗結果均為陰性，也沒有發燒症狀，就醫後給予抗病毒藥劑便返家自主健康管理。



但該名患者1月29日開始出現發燒、咳嗽有痰、呼吸喘等症狀，再度就醫診斷疑似肺炎，2月1日住院再次通報新型A型流感，第2次才驗出H7N9陽性，目前仍意識不清，在加護病房治療。



羅一鈞說，衛生單位已針對相關接觸者調查及造冊，患者在中國籍同事6人中，有兩人出現上呼吸道症狀，經就醫後症狀均已緩解，另兩名家屬目前無疑似症狀，衛生單位共將追蹤108人健康狀況。



疾管署指出，中國往年11月至隔年5月為流行季，本季12月及1月病例快速攀升，自去年10月以來，已有261例H7N9流感病例，目前累計病例數為歷年同期最高。疾管署提醒，無論是當地台商或是計畫前往該地區的民眾均應提高警覺，務必落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染。



