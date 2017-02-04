台北燈節今登場 串聯西門至北門

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）2017台北燈節今（4）日下午在西門町舉行開幕點燈儀式，今年燈節以捷運西門站為中心，延伸至北門站和西本願寺，照亮台北西區，北市府估計將湧入30萬人次，呼籲民眾搭車至現場。

觀光傳播局表示，台北燈節4日下午6時在主展演區舞台舉行開幕點燈儀式，並有日本知名電音舞蹈團體WORLD ORDER（世界秩序）及台灣特技團進行表演。

除在西門町的主展演區外，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區）。

觀傳局也邀請日本知名電音舞蹈團體WORLD ORDER（世界秩序）出席台北燈節開幕式，分別在4日和5日兩天，在燈節主舞台進行兩場演出。

金蛋區還有來日日本大阪展出的花燈，除是首次在海外參加燈節活動，更呈現大阪地標「大阪城」及大阪觀光標誌，民眾可欣賞來自國外繽紛多彩的花燈。

全區亮燈從下午5時30分開始，熄燈時間為深夜11時；主展演區的「小奇雞家族」，從晚間7時開始，每30分鐘展演一次，最後一場為深夜9時57分；北門、中山堂的光雕區燈展，從晚間7時至深夜10時，北門每20分鐘展演一次，中山堂每30分鐘展演一次。

北市府預估會湧入30萬人次前往現場，交通局提醒，4日下午4時至晚間8時30分，成都路及漢中街部分道路封閉，活動展區位於捷運新店松山線北門站、板南線西門站間，呼籲民眾搭大眾運輸工具前往現場。