邀達賴喇嘛畢業致辭 加州大學中國留學生強烈反彈

（台灣英文新聞/李嘉 綜合報導）美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）2日宣佈，將於今年六月邀請西藏精神領袖達賴喇嘛出席畢業典禮，並發表畢業致辭，引來該校的中國留學生嚴正抗議。

校方表示，達賴喇嘛將於6月16日參與該校畢業典禮並發表公開演講，作為前往美國的第一站。

UCSD校長Pradeep Khosla於聲明中表示，很榮幸邀請到第十四世達賴喇嘛蒞臨本校，並盛讚達賴喇嘛對宣揚全球責任及人道服務的貢獻。「這些都是我們希望能傳達並灌輸給本校學生的理想。」

此消息一出，立即引起校內中國留學生的強烈不滿。中國學生學者聯合會昨日於其臉書社團及微信平台發表聲明，譴責校方的決定，表示已向校方提出「嚴正交涉」，也與中國駐洛杉磯總領事館聯繫；亦有許多中國留學生至UCSD的臉書留言抗議，短短數小時之內便有超過兩千則留言。

有學生表示，邀請達賴喇嘛的舉動顯示出校方對於校內的中國留學生敏感度不夠；聲明中還指出，達賴喇嘛是一個 「長期從事分裂祖國、破壞民族團結的政治流亡者。」校方的行為「干涉了中國的內政，傷害了廣大UCSD華人學生的感情。」

對此，UCSD的公共關係辦事處回應，「此次邀請到達賴喇嘛為畢業學生致辭，將會是讓學生和其家人理解慈悲之心及內省的好時機。」UCSD作為一個開放討論與互動的平台，會尊重任何人表達意見的權利。