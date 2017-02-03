花中之王喜迎春 陳羅克文創熱銷

2017開春首選，不一樣的牡丹花，來自旅德藝術家陳羅克的《春暖花開》及《 富貴吉祥》系列。在抽象中見具象，以自己的繪畫風格賦予其不同的筆觸及芬芳，上古藝術當代館自1月份展出陳羅克【太極－舞動人間】大獲好評。特別將其最新《牡丹》系列打造成藝術文創用品，預購推出以來也引發熱烈迴響。

訂購了5套的林小姐說：「看完陳羅克老師的展覽覺得他的作品十分有張力，非常喜歡，剛好有這些文創商品可以讓我把老師的作品帶在外面或者是放置家中，很優雅大方。」

本次提供預購之陳羅克文創商品系列共有兩款，一是《春暖花開》，以粉紅色的亮麗牡丹為底，優雅又顯大方。第二款是《富貴吉祥》，大紅色牡丹為基底，大富大貴一整年。目前有抱枕、托特包、兩用提袋、方巾，未來預計開發更多項目，讓這些美麗的藝術品，除了在牆上展示之外，也可以走出戶外，走入民眾的生活之中。

關於旅德藝術家陳羅克，1957年生，畢業於台灣藝術大學、德國烏伯塔爾綜合大學藝術設計學院工業設計系碩士。作品受邀、展出不斷，2014年應邀參加阿根廷的「國際現代藝術雙年展」榮獲繪畫類銀牌獎、及「世界的盡頭烏蘇懷亞藝術雙年展」，獲得佳績。近10年來以藝術投身公益，關懷弱勢、難民兒童，享譽國際。此次【太極－舞動人間】個展，展期從1/13-2/11，在上古藝術當代館展出。