本週是新年假期，因大部分時間在家，不免多看了一些電視節目。這期間看了兩個專訪，一是三立新聞台-前中研院李遠哲院長專訪，及年代新聞台-陳建仁副總統專訪。看完之後真是心有戚戚焉。

在李遠哲院長的專訪中，李院長提到他有接到陳建仁副總統電話，邀請他擔任總統府資政。李院長想先知道要做什麼事情？後來就公佈了。這與原來說的，要先了解一下資政要做的事再決定是否擔任，有些落差，但是他也沒有推辭；後與蔡英文總統見面時，蔡總統説要他在氣候變遷方面、及科技方面給予建言，他也就欣然接受了。在節目上，李遠哲院長語重心長的一再提出二氧化碳減量的問題。一直說台灣應該要早一點課徵石化碳税，使產業能夠早日轉型。我不禁想到，李遠哲資政的減碳建言，行政團隊重視嗎？ 會提出減碳税法版本嗎？在今年内，立法院會針對課徵碳税來立法嗎？我是非常懷疑的。

另外，年代新聞專訪陳建仁副總統談有關年金改革。基本上，陳副總統的年金改革內容我很清楚，因為我一直都在關心這個議題，在這個專訪之中唯一我以前不知道的資訊為，陳副總統說他初估了一下，要對老人做好照顧，包括長照、年金、健保等花費，一年需要五、六千億元，這是比我想像的更大數目。因為，我原先所了解長照2.0大約需要800億元。如果課徵碳税，例如說一公噸CO2排放課税美金10元來計算，也差不多可以徵收800億元碳税。在大約20年前，我以及一些環保運動的朋友，當時主張台灣應該課徵碳税時，我們就提出「課碳税降所得税」口號 。再說，我在1988 年底以綠黨身份選立委時，就把這一項當成我的政見。去年，我也曾經跟一些推長照的立委討論過。基本上，我們同意應該可以將上述的口號改成 「課徵碳税、顧長照」。因為，長照2.0所需經費差不多約800億元。

在看到陳副總統説，老人照顧需要6,000億元時，我真的嚇到了！錢從那裡來呢？ 其實在年金問題裡面被大家攻擊最多的是軍公教18%優惠存款的利息。這部份，一年也大約是800億元。目前, 陳建仁副總統提出的版本是18%六年歸零，我個人其實是比較傾向兩年就應歸零，這樣省800億元就提早來了。

至於所得替代率應該多少的問題，目前的版本大約是65%左右。被新潮流系前立委林濁水痛批應該再降低，林濁水主張55%左右，我個人認為應該在50%以下才合理。最近，我有一位美國退休的朋友回台，見面時他説他在美國海軍研究中心做了25年的工作，今年初他退休領的年金是他原來薪水的25%，也就是說所得替代率是25%。我另外一位在美國西屋公司核電部門做了將近40年的朋友，他的所得替代率是30%。在台灣，我主張所得替代率應該在50%以下，這是已經考慮到比起美國這些高收入的地方，我們可以略高。

以軍公教平均來說，50 %的所得替代率基本上也已經比年輕人初入社會時的收入還要高出許多。記得我三年前考慮要退休的時候，我小女兒問我退休後可以領多少錢？我回答她說如果加上18 %優惠存款，我退休後可以月領大約8萬元。她當時回我一句「哇！所以不用工作，領的是我們年青人努力工作薪水的3倍，這樣公平嗎？」因此，在兩年前我從台大退休，我放棄了18 %優惠存款。那時候，台大人事單位還很好心的跟我說，「高老師，你每個月放棄的是22K，這是可以養一個小孩啊！」。 如今，我的所得替代率大約45 %，我領得比較心安理得。

記得去年9月底，軍公教大聯盟辦大遊行反對年金改革時，我對幾位年輕的朋友說，你們年輕人應該要站出來，辦個遊行講你們的主張。很可惜，年青人並沒有在當時站出來，我現在還是這樣認為，年輕人應該要辦個遊行，講出年青世代對年金改革的主張。

正在競選國民黨主席的郝龍斌先生提出，國民黨要辦一個所謂的民間版的年金改革國是會議。太好了！如果郝龍斌主推這樣的一個國是會議 ，那我也會報名到現場去參加，發表我的意見。郝龍斌曾經是台大教授，然後在郝大將軍疪護下一路當公職人員近二十年，他的退休金相信不會比我少，竟然還有臉在那邊反對年金改革！！

這些權貴子弟，他們得了便宜還賣乖的想法，不是我們平常人有辦法了解的，臉皮之厚真是令人嘆為觀止！！！