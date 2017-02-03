《衛報》揭露馬來西亞移工的日常：暴力、歧視、低薪

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）去(2016)年11月，《台灣英文新聞》轉載了英國《衛報》的一篇新聞「血汗工廠又一樁！ 三星與Panasonic大馬代工廠剝削勞工」，作者Pete Pattisson持續追蹤馬來西亞移工的消息，再度揭露馬來西亞非法移工的一日生活，充斥著暴力、歧視與低薪。

英國《衛報》報導，30歲的Sonam Lapcha是尼泊爾的移工，與上百位來自尼泊爾、緬甸和孟加拉的移工，在一間靠近馬來西亞首都吉隆坡附近的工廠工作。

他與300多位男性同住一間宿舍，每天要面對的可能是腐臭的廁所、骯髒的飲用水，與一群徘徊在他工作旅舍附近的醉漢酒鬼；廁所沒有門，整個工作環境只有兩間破舊廚房，Lapcha抱怨，「這簡直比在尼泊爾還糟」，「我們甚至要買自己的床墊和床單，公司只給我們床架。」

Lapcha每天必須從早上8點工作到晚上10或11點，然後走危險的夜路回到宿舍，當地時常傳出外地移工在回家路上被當地人毆打或搶劫的事件。

更糟的是，儘管工時這麼長，他賺的薪水還是微乎其微，「公司沒有付給我們當初承諾的薪資，還要付三餐和交通」，「別說存錢了，根本就還要花自己的錢。」

Lapcha最終逃離了工廠去找更好的工作，他加入一支沒有身份、在馬來西亞邊境的團隊，許多人是透過合法管道進來，但像Lapcha這樣的人就成為無身分者，雇主不願再幫忙延長工作簽證，如此就可以逃避正常工資、僅提供惡劣住宿環境。一位駐吉隆坡的尼泊爾大使館官員說，「這些移工並不非法，他們是因為雇主的行為才變得違法。」

其他在馬來西亞的移工也面臨相同困境。32歲的Uon來自柬埔寨，每天在超市綑綁藥草15小時，儘管工作瑣碎且疲累，但他每個月賺275美元(相當於台幣8,500元)的薪水是在柬埔寨無法想像的，因此就像馬來西亞境內70%的柬埔寨移工，她靠著人口仲介非法偷渡，但必須拋下兩個年幼孩子在柬埔寨。

44歲的My Som也來自柬埔寨，在丈夫死後就決定要帶7歲的雙胞胎一同來馬來西亞，但她能見到孩子的機會非常少，「我每天從早上8點工作到晚上11點，每個月只有兩天休假，就算生病也要去工作，如果不從，他們就會威脅你，因為我是沒有身份的移工。」同時，他還必須花三分之一的月薪在照顧小孩，因為馬來西亞學校不讓無身分移工的小孩入學。

沒有身份、沒有公共福利而遭當地人歧視

除了學校，非法移工也無法獲得公共設施如醫院，因為他們不是沒有護照，就是護照被雇主沒收做為威脅，沒有護照就無法看診，這也讓他們遭受社會更大的歧視。在一份近期的報告，國際勞工組織寫道，「對移工的誣陷，無論是否屬實，已經形成一股氛圍，有時候在這個社會裡，剝削和虐待是可以被接受的。」

尼泊爾移工控訴，他們從不敢獨自一人外出，擔心會被攻擊或搶劫，大部份是馬來西亞的泰米爾人(Tamil)，「不只是晚上，就連早上或下午都很危險，這在這個區域是日常事件」，一位在馬來西亞新山市的尼泊爾移工說。

一位在馬來西亞待了8年的移工說，「他們認為我們是來這裡搶他們食物、錢和搶他們生活空間的，他們待你就像次等公民一樣，這真的很傷人。」而不只是當地人，無身分的移工也很怕警察，警察被他們形容為是「穿著制服的搶匪」，若不想被警察逮捕，就得乖乖交出「罰款」。

一位馬來西亞移工團體的負責人Sumitha Shaanthinni Kishna說，有些雇主請不起有身份的合法勞工，所以只好長期雇用非法移工，「只要處理這些事情的政治意志薄弱，只要有人繼續靠著非法移工獲利，移工問題就永遠不會解決。」