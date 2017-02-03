解決難民問題 歐盟峰會談打擊海上人口走私

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）難民問題仍舊未解，在義大利總理保羅·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)與利比亞就禁止難民航向歐洲達成共識後，歐盟領導人們將在今年於馬爾他舉辦的歐盟峰會上，就如何阻止北非、中東難民浪潮持續湧入歐洲作討論。

即使歐盟已與土耳其達成協議，控管藉由土耳其進入歐盟的難民數量，每個月從地中海由海路進入歐洲的難民依舊源源不絕，且大部分是從利比亞出發。

光是在本(2)月2日，義大利海岸巡防隊就在地中海救起了超過1,750名難民，迫使義大利政府必須以補助和訓練協助利比亞加強管制走私分子。

歐盟28國的領導人將會於當地時間3日，在馬爾他首都瓦列塔(Valletta)討論難民議題，現在的主軸正是遵循義大利政府的方向：與利比亞的海巡隊合作以徹底封鎖走私集團的海上路徑，不過當地中海沿岸國家要求其他歐盟國接納部份難民時，卻收到冷漠的回覆。

歐洲理事會主席唐納·圖斯克(Donald Tusk)指出，徹底摧毀海上的人口走私路徑是停止難民繼續葬身地中海唯一的途徑，這也是唯一能掌控入境歐洲難民數量的方法。

然而，專家指出，歐盟應該很難在利比亞找到值得信賴的夥伴，且關閉現存的海上走私通道只會促使走私販另闢新航道而已，只要需求沒有消除，走私的供給就會持續。

真蒂洛尼表示，義大利與利比亞的協商仍屬於雙邊邊界協議的範疇，詳細該如何規範會在高峰會後作出決定。