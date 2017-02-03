「談判就是永不示弱」 從兩通電話分析川普的國際關係

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）「他性急無禮、脾氣很大，他不避諱冒犯別人，可以是霸凌或諂媚，全取決於個人算計」，BBC專欄作家Anthony Zurcher這樣評論川普，這讓他在電視節目很上相，也可以讓他在房地產景氣火紅時大撈一筆、卻在金融風暴時急流勇退，但這些手段應用在世界舞台上維護國家利益，是否有效就不得而知。

Zurcher評論，「很顯然，川普打破歷任美國總統都會給自己貼的標籤，他們總是宣稱自己會小心謹慎處理外交關係，而鮮少脫稿演出」，Zurcher給川普下了個標籤─非外交家，而這其來有自。

近日許多媒體引述美國高階官員透露的細節，大篇幅報導川普與墨西哥總統和澳洲總理的通話，指出川普的行為並不符與外國領導人通話的傳統禮儀，例如提到歐巴馬先前承諾要收容澳洲1,250位難民的協議，川普向澳洲總理麥肯滕博爾(Malcolm Turnbull)抱怨，這是「史上最爛的交易」，並對外宣稱他與滕博爾的談話是他當日「至今最糟糕的通話」，原本預計1小時的通話也只維持25分鐘。

而在與墨西哥總統班尼耶多(Enrique Peña Nieto)的通話中，川普批評墨西哥若沒有管好國內的「壞人」(bad hombres)，美國只好出動美軍「代為管理」。

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川普傳威脅墨總統 若管不好「壞人」 將「代為處理」)

這些談話一再放大川普於就職典禮中提到的精神「美國優先」，卻與白宮網站上宣傳「美國總統擁抱著與他國長久堅毅且親密關係」的形象有巨大差異，CNN記者Jim Acosta批評，現實是相反的，川普正慢慢在白宮裡顯露原形。

Zurcher表示，對川普支持者來說，川普所說「會對其他國家強硬、維護美國利益、重新站上世界舞台」的誓言，是他們嚮往且崇拜的，但這對傳統外交專家來說卻是一記重擊。

Vox新聞網評論員薩克(Zach Beauchamp)說，「這種行為對其他國家帶來很深的不確定感，不知道他們能否相信美國，而對美國的信任正是當今國際秩序得以維持的根基。」

但若你以為川普的外交行動都是嚴厲而尖銳的，那你就錯了。在他當選的幾週後，一次川普與巴基斯坦總理謝里夫(Muhammad Nawaz Sharif)的談話中，川普稱讚謝里夫的名聲很好，盛讚巴基斯坦存在廣大機會，巴基斯坦人是世上最聰明的族群之一，「我很願意、也已準備好擔綱任何你們指派的角色，處理長久存在的問題」，川普說。

在川普1987年出版的暢銷書《交易的藝術》裡，川普暢談他對於一場好談判關鍵要素的看法，其中一項就是「待人友好，但若遭到不公對待要嚴厲反擊」，另一項則是「永遠不要示弱」，「在交易中最不該做的就是表現出極度渴望，這會讓對方嗅到血味，你就性命不保了。」

Zurcher總結，現在看來，川普這位「非外交家」似乎將「交易的藝術」早早運用到他的國際行為與互動中，無論另一邊的對手是誰。