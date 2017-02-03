亞馬遜搶進印度線上食品市場 印度政府或可獲益

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）線上購物龍頭亞馬遜公司急切地想要打入印度電子商務市場，因此在近期向印度政府提出了申請，要求政府允許亞馬遜在當地投入5億美元的資金，建立一間全外資公司來將當地生產的農產放上網路銷售。

如果亞馬遜的申請能通過，它將會成為全世界第一間成功打入印度這個領域的跨國公司，這主要是因為印度政府在去(2016)年通過的自由貿易政策中，規定100%的外資企業僅可銷售當地農產加工品，但是不能銷售自己的產品。

現階段，亞馬遜已經向負責電子商務的印度貿易及工業部(DIPP)陳交了申請，預計將於5年內在相關領域投資5億美金，且只要許可證下來，亞馬遜就可以在六個月內開始銷售在地農產品的業務。

亞馬遜的發言人表示，DIPP長期以加食品供應鏈強度強度為目的鼓勵國外投資(FDI)，公司感謝DIPP所做出的努力，因此希望再配合政府願景的情況下，與官方合作繼續向這個目標前進。

事實上，印度政府意圖藉由開放法案創造更多工作機會和幫助地方小農，因此邀請包含沃爾瑪(Walmart)、雀巢(Nestle)及海因茲(Heinz)等跨國大公司進入市場，希望能拉升國外投資額，但是外國公司對此興趣缺缺，成效不彰。

這主要是因為，對於像是Walmart等其他國外大型超商來說，只販售在地食品的利潤薄弱，他們希望能夠將開放銷售的產品擴大到非食物的產品，偏偏印度政府短時間內又不願意放行這塊。

因此，這次的申請無論對亞馬遜公司還是印度政府而言都是一個契機，甚至或許對印度政府的意義更重大，亞馬遜願意開第一槍的話，可以成為吸引外國投資進駐的灘頭堡，而對亞馬遜而言，在生活用品快遞領域只有兩間在地廠商Big-Basket和Grofers作為競爭者，競爭並不是很強，正是進入領域的最佳時機。