川普引爆矽谷怒火 Google等科技巨頭齊聲對抗

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）川普的移民禁令開始發酵，對矽谷這類對外籍人才有強烈需求的科技業，其嚴重影響已開始見效，越來越多企業執行長站出來公開對抗川普禁令。

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首先是Google新任執行長、同時是印度移民的皮采(Sundar Pichai)，在一封給員工的備忘錄裡表達他對這項禁令的堪憂，表示超過100名Google員工及其家庭會受到直接影響，提到這將替外國人才進入美國的途徑製造障礙。

隔日，Alphabet(前身Google)共同創辦人Sergey Brin被目擊現身舊金山機場的抗議活動，本身也是難民的他，父母當年帶著他逃離蘇聯對猶太人的迫害，來到美國；同樣在機場被目擊的還有矽谷知名創業加速器 Y Combinator執行長 Sam Altman。

戰場轉換到社群媒體，影音網站平台Netflix執行長海斯汀(Reed Hastings)痛批，「這項行政命令實在太不像美國作風，令所有人痛心。」Twitter合夥創辦人兼執行長Jack Dorsey指責，這項命令的後果將十分真實且令人沮喪。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)則直白地告訴員工，「這不是我們會支持的政策。」庫克指出，蘋果創辦人賈伯斯(Steve Jobs)正是敘利亞移民的兒子。而今日足以改變世界的美國頂尖企業，多是由第一代或第二代移民創立或領導。

微軟印度裔執行長納德拉(Satya Nadella)稱，這項命令忽視了歷史，「做為一位移民、公司執行長，我親眼見證了移民對微軟、美國及世界帶來的正面影響。」

短租房屋網站AirBnB合夥創辦人Brian Chesky直接以行動捍衛移民權益，提供免費住宿給那些被川普擋在境外、無法回家的人。

Slack共同創辦人巴特菲爾德(Stewart Butterfield)在他的推特敘述自己的移民身分，「我的祖父在二戰時靠著姐姐的資助，從波蘭逃到美國，當年他才17歲。之後還有兩個手足也成功抵達美國，但其他人都死了。」

共享汽車新創公司Lyft的執行長Logan Green說，川普的移民禁令與Lyft或美國的核心價值都是對立的。他的競爭對手Uber執行長Travis Kalanick則說，這項禁令會影響到很多無辜的人，並準備挹注300萬美元資助那些受到禁令影響的員工和司機。

這些矽谷巨頭擔憂的其實是矽谷長期倚賴的外籍精英人才，美國本身沒有辦法供應足夠的軟體工程師維持眾多企業的需求，且外籍精英人才直接補充矽谷的技術空缺，遠比矽谷自行培養人才來得快速又有效率。

Box的合夥創辦人兼執行長Aaron Levie說，「對矽谷企業來說，我們存在著龐大的人才缺口，我們必須做許多事讓美國盡可能富有競爭力，不論是創造未來就業機會或做為核心產業的領頭羊。而任何傷害高技術移民人才的政策都是場災難。」

Google已成立200萬美元的「救助基金」，協助移民日後的法律訴訟費用，若再加上員工的捐款恐達到400萬美元；Lyft表示會在未來四年捐款100萬美元給「美國公民自由聯盟」；矽谷的傳奇風險投資人Chris Sacca也宣布捐助15萬美元給多個組織團體。

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