批評川普遭粉絲揚言燒書 JK羅琳嘲諷反擊

(台灣英文新聞/蔡佳穎 綜合外電報導)小說《哈利波特》作者JK羅琳日前在自己的推特上批評川普的移民政策,並引述各大新聞媒體、人權團體和活動份子、聖經等,為那些遭到川普移民政策驅逐在外的人打抱不平。 有些粉絲卻與她持相反意見,對她的批評感到憤怒,揚言要燒毀她所有的書和影片,更有人怒斥她「應滾出政治」。

Well, the fumes from the DVDs might be toxic and I've still got your money, so by all means borrow my lighter. pic.twitter.com/kVoi8VGEoK — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 31, 2017

但這位小說家似乎不把這些威脅放在眼裡,她以嘲諷的口吻回擊,「嗯…燒DVD可能會產生有毒物質,而且我已經賺到你的錢了,所以當然可以借你我的打火機。」

Guess it's true what they say: you can lead a girl to books about the rise and fall of an autocrat, but you still can't make her think. pic.twitter.com/oB7Aq6Xz8M — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 1, 2017

有些粉絲留言道,「在當了17年的粉絲後,我已經燒掉哈利波特全套的書」,羅琳反擊,「你可以讓女孩看一本有關獨裁帝國強盛與毀滅的書,但你無法控制她的思考。」

In - Free - Countries - Anyone - Can - Talk - About - Politics.



Try sounding out the syllables aloud, or ask a fluent reader to help. pic.twitter.com/K1j19EIU5f — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 28, 2017

另一位粉絲抨擊,「你是個笨蛋可笑的女人,全部人生都建築在一個書呆子把其他人變成青蛙的故事上。離政治遠一點吧」,羅琳則回應,「在-自由的-國家-每個人-都可以-談論-政治」,並嘲諷的要求留言者大聲唸出這些字句。

這不是第一次有人揚言要燒掉羅琳的書,1990年代晚期,在第一部《哈利波特》出版後不久,有些人對魔法與超現實故事產生擔憂,因為他們與聖經的教誨對立,於是在2001年12月有一批《哈利波特》書籍被一群宗教團體送到美國的新墨西哥州燒毀,並指責哈利波特是「惡魔」。 緬因州的一位牧師在第二集《哈利波特:消失的密室》發行當天,也以撕毀書本的方式來迎接。